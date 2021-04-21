為期八年的「前瞻基礎建設計畫」（前瞻計畫），是總統蔡英文二〇一七年提出的重大經建計畫，內容包含「綠能建設」、「數位建設」、「水環境建設」、「軌道建設」及「城鄉建設」五大方向。由於推出時相當倉促，外界批評根本就是迴避立法院監督、舊酒裝新瓶、漠視地方自籌款能力等，其中軌道建設更遭砲轟不務實際，且後續維護所費不貲，最終恐由中央埋單債留子孫。

台中市立委楊瓊瓔表示，行政院在106年將「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」匡列在前瞻基礎建設計畫的軌道建設經費中，然而至今可行性報告已審查多時，在經費的估算上也須要配合當年度工程物價調整來計算工程經費，才能合理反映工程成本。

楊瓊瓔進一步指出，山海環線計畫本身就是台鐵為主的運輸系統，是國有財產，未來會由中央負責興建營運，後續營運權及收入也都歸台鐵所有，卻要台中市負擔超過一半的建設經費，很不公平，目前已請交通部協助向行政院爭取計畫專案全額補助。

此外，今年前瞻計畫軌道建設第三期預算遭砍半，彰化縣立委謝衣鳳也指出，「台中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」的期程恐怕拖得更長，蔡政府對前瞻經費規劃不善，加上各縣市財政自籌能力不同，一開始通通「用喊的」，未來地方配合款勢必成為沉重負擔。

民眾黨立委張其祿也說，由於路軌產業自然獨占的特性，在其承擔基礎建設維持與政策目標（如優惠票價貼補、偏鄉路線營運），幾乎不可能達成損益兩平，更遑論能有利潤盈餘，所以應從經濟自償率檢視，讓車站周邊資產及資源能被活化、活用，創造間接開發效益來檢視其自償率，但規劃時過於樂觀經常導致高估收益與低估成本，如前瞻軌道建設的預算執行率低來看，是否在高估運量、土地開發利益、規模，低估地質、當地既有設施複雜程度等狀況下，產生土建機電招標流標等預算執行不彰情形。

「整個站只有兩位站務人員，」張其祿以「高雄市區鐵路地下化計畫」目前建置的十個小站為例指出，現今捷運化或鐵路地下化，除站點過於密集外，後續營運成本如各站人力分配等，欠缺營運管理上的規劃等，也是導致執行率及開發不彰的關鍵因素。他認為，雖然服務點增加，但各站人力卻分散且減少，以高雄美術館站全部人力約6人、以三班排班制來看，一班約為兩人，很難帶動最初規劃的效益。

前瞻軌道建設中的「台南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」，目前停留於評估報告修正階段。（圖／報系資料照）

針對前瞻計畫軌道建設陷入進退不得，成功大學交通運輸管理系教授鄭永祥也指出，「前瞻軌道建設都會碰到共同的問題，就是需求量不高，誰來買單？」他認為，發展軌道建設應納入國土規劃，有效結合區域治理和都市發展，且建設前必須完成自償率、運量等可行性評估，同時須考慮未來人口變化、產業發展等因素，才能符合地方需求，並帶動經濟發展，為地方產生最大的效益。

一月初，立法院三讀通過前瞻計畫第三期的二千二百九十八億元特別預算，全數以舉債支應，眼看蔡政府「華麗的」八年前瞻願景已走到一半，停滯的軌道建設能否如期完工，大家都緊盯著看。

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(中時新聞網)