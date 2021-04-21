美國前警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，陪審團今天裁決蕭文的全部謀殺和過失殺人罪名成立，佛洛伊德的律師克魯普稱許這項裁決是民權的劃時代勝利。

總統拜登告訴佛洛伊德的家人，這項裁決讓他「如釋重負」。

民權律師克魯普（Ben Crump）指出，這項裁決可能成為立法改革警方對待少數族裔方式的跳板。

克魯普在推特推文表示：「痛苦贏得的正義終於為佛洛伊德（George Floyd）的家人來到。這項裁決是歷史的轉捩點，向執法問責的必要性傳達清楚的訊息。」

他指出：「為非裔美國人伸張正義，就是為所有美國人伸張正義。」

蕭文（Derek Chauvin）在法庭聆聽裁決後還押候審，他可能為最嚴重的罪名二級謀殺被判最高40年徒刑。

在經過3週情緒緊繃的審訊，包括播放路人拍下的佛洛伊德遭壓頸致死影片後，陪審團昨晚開始審議對蕭文提出的三級與二級謀殺罪和二級過失殺人罪指控。

佛洛伊德之死去年夏天在全美各地掀起示威潮後，非裔青年萊特（Daunte Wright）上週在明尼阿波利斯市近郊的布魯克林中心（Brooklyn Center），誤遭執行例行路檢的女警槍擊身亡，再度引發群眾上街抗議警察暴力和種族不公。

克魯普也是萊特的律師。

(中央社)