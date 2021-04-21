美國跨黨派參議員8日提出「戰略競爭法案」，反制中國在科技、軍事、人權、經濟及影響力作戰等領域作為，為美國國會近年最重大抗中法案。參院外委會21日將審查法案，料將順利通過。

「戰略競爭法案」（Strategic Competition Act）由民主黨籍的參議院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）8日共同提出。在2位重量級參議員加持下，法案提出不久就排上外委會議程，訂於美東時間21日上午審議，屆時應能順利過關。

這部跨黨派法案長達281頁，反映出中國挑戰的規模、範圍與急迫性。梅南德茲8日表示，法案是要確保未來幾十年，美國在所有國力與國際實力層面都有能力與中國競爭。

法案共有5大章節，囊括多項因應北京問題行徑計畫，包括掠奪性經濟作為、惡意影響力作戰、數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。法案也計劃強化美國與印太、西半球、跨大西洋與非洲等區域夥伴關係，反制中國野心。

在經濟方面，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）暴露仰賴中國市場的危險，促使美國積極重組供應鏈。法案計劃在2022至2027財政年度，每年撥款1500 萬美元（約新台幣4億2584萬元），供駐外使館聘請外部專家，協助美企撤出中國市場、分散供應鏈。

因應中國「一帶一路」計畫，法案也預計撥款7500 萬美元，授權美國國務卿建立「基礎建設交易與協助網絡」（Infrastructure Transaction and Assistance Network）計畫，在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質的基礎建設。

中共近年來在全球進行惡意影響力作戰，法案也有因應方案。法案計劃於2022至2026財政年度，每年撥款3億美元作為「對抗中國影響力基金」，並要求國務卿任命一位助卿以上層級官員兼任協調官，負責相關統籌工作。

在科技方面，法案認為美方應聯合盟友，運用所有可動用經濟、外交工具，對抗中共「數位威權」，亦即利用資訊或通訊科技產品，監視、壓迫與操控人民。

法案也呼籲美方與可信賴夥伴洽簽數位貿易協定，特別點名台灣、歐盟、日本與國際情報聯盟「五眼聯盟」。為強化數位連結與網路安全夥伴關係，法案也計劃在2022至2026年間每年撥款1億美元，協助新興市場擴大安全網路與數位建設、保護技術財產等。

針對中國軍事野心，法案認為印太區域軍事平衡越來越不利美國，且警告北京當局收服香港後，可能加快對台行動時間表，讓防衛台灣變得更加急迫重要。

法案呼籲，美方應強化在印太區域的安全夥伴關係，包含支持日本發展長程精確火力、鼓勵並促進台灣加速取得不對稱防衛能力等。此外，美國外交政策應首重印太，優先分配資源達成美方的印太政治、軍事目標，並在區域行使飛行和航行自由。

在台灣部分，法案特別用兩節篇幅說明美台該如何強化夥伴關係。首先，法案認為，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環（vital part），並推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。

法案呼籲美方定期對台軍售，強化台灣自我防衛能力，尤其是發展與整合不對稱戰力部分，也敦促美方提倡並積極推動台灣有意義參與國際組織。

另外，法案也主張，美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，並使用相同用語和禮節。也不應加諸任何限制，限縮國務院和其他單位官員與台灣政府對口直接、定期互動的能力。

面對中共加大壓迫香港、新疆力道，法案除了計劃在2022年財政年度撥款1000萬美元，供美國國務院民主、人權暨勞工局促進香港民主外，也欲擴大新疆制裁，將強迫勞動、強迫節育等列為得被美國總統點名、制裁的情事。

法案若21日順利在參議院外委會過關，接下來還須通過參眾兩院，才會遞交美國總統簽署後生效。

(中央社)