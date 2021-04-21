《晨間解盤》融資暴增 留意震盪(倫元投顧提供) 07:452021/04/21 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖金融傳產短期噴出後周二整理剩個股表現大漲，不過因周三台指期結，終場指數以上漲60點收在17323點，成交量為4390億元。 從類股結構來看，近期金融傳產相對電子只剩個股表現，這往往出現在末段行情，加上近期融資持續，故如之前所言，最快4月下旬、不過應有機會撐到5月初~5月中，當4月營收和第一季財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。(倫元投顧提供) 《晨間解盤》量價背離有疑慮(日盛投顧提供) 《晨間解盤》末段行情 防大震盪(倫元投顧提供) (時報資訊) #融資 #倫元投顧 #傳產 #剩個 #股表現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》矽晶圓聯手IC設計 台股再創新高 14:502021/04/20 財經 《集中市場》土洋對作 台股靠自家人再創高 15:072021/04/20 財經 《熱門族群》國巨彈升 被動元件族群跟上 12:002021/04/20 財經 《盤中解析》鋼鐵航運蹲下 台股熄火 10:012021/04/20 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 04:102021/04/20 財經要聞 日職》吳念庭13打點全隊最多 周六有望對決田中將大 15:112021/04/20 體育 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:512021/04/20 財經 航運鋼鐵火熱 台股飆新高 04:102021/04/20 財經焦點 央行放手 新台幣勁升1.36角 04:102021/04/20 財經要聞 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:512021/04/20 財經 《類股》漲多 鋼鐵主帥休兵、小將撐盤 12:342021/04/20 財經 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 政府打炒房 金管會抓到一件豪宅放款疑違規 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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