雖金融傳產短期噴出後周二整理剩個股表現大漲，不過因周三台指期結，終場指數以上漲60點收在17323點，成交量為4390億元。

從類股結構來看，近期金融傳產相對電子只剩個股表現，這往往出現在末段行情，加上近期融資持續，故如之前所言，最快4月下旬、不過應有機會撐到5月初~5月中，當4月營收和第一季財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。(倫元投顧提供)

(時報資訊)