彰銀(2801)董事會通過股利分派案，決議擬配息0.36元、配股0.1元，合計派利0.46元，為近11年低點，但盈餘配發率約67.65％，仍維持近年水準。以昨（20）日收盤價18.1元計算，現金殖利率約1.99％。該行將於6月18日召開股東常會。

彰銀受疫情及降息影響，2020年營運績效不盡理想，淨收益273.17億元、年減14.84％，為近6年低點，稅前淨利83.1億元、年減38.53％，稅後淨利70.4億元、年減39.15％，每股盈餘（EPS）0.68元，雙創近11年低點。

彰銀2021年首季自結淨收益68.94億元，季增8.7％、年減7.5％，稅前淨利23.78億元，季增達54.62％、年減23.29％，稅後淨利19.46億元，季增達40.4％、年減1.94％，稅前每股盈餘0.23元、稅後每股盈餘0.19元。

展望2021年，隨著全球經濟情勢轉佳，彰銀預期放款動能將優於去年，整體放款量以成長5～6％為初步目標，秉持審慎正向態度進行策略性布局，搶占後疫情時代企業轉型先機，尤其爭取聯貸商機，可同時增益手續費收入。

同時，彰銀將持續致力深耕中小企業授信、聚焦優質自用住宅房貸客群等。該行指出，存放利差表現截至2月底有繼續往上趨勢，但仍需注意市場利率變化。彰銀將積極清理不良資產，並對大額授信貸後管理採行加強控管措施。

彰銀認為，仍需關注市場不確定性因素，包括疫苗對變種病毒效用、中美貿易及科技爭端後續發展、地緣政治風險升溫及近期美國10年期公債殖利率飆升，引發全球股市面臨修正風險，將隨時因應調整營運策略。

(時報資訊)