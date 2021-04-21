加權指數持續創下新高，市場資金動能充沛，近期部分台灣存託憑證(TDR)股價又出現蠢動。台灣證券交易所表示，近期部分TDR又有溢價偏高情事，再次提醒投資人應留意溢價風險，同時可透過公開資訊觀測站TDR專區瞭解公司財務業務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數，綜合各項資料評估交易風險，審慎進行交易。

證交所表示，折溢價指的是TDR收盤價與原股收盤價間的差異，投資人可於公開資訊觀測站TDR專區查詢TDR每日收盤價及原上市地收盤價，以及折溢價資訊。

4月以來，波動較大的幾檔個股，包括泰金寶-DR(9105)，最低4元上漲到6元，最大漲幅約50％；越南控-DR(9110)由2.68元上漲至4.3元，最大漲幅60％；明輝-DR(911608)由3.9元上漲至5.88元，最大漲幅50％；泰聚亨-DR(911622)由4.25元上漲至7.4元，最大漲幅74％。

(時報資訊)