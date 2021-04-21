比特幣等虛擬資產價格近期波動劇烈，且藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙事件時有所聞，金管會對此再次提醒投資人應注意相關風險，並指出虛擬通貨平台自7月起將納入洗錢防治管理範疇，國內共有8家業者被列入，若違反規定將遭裁罰50～1000萬元。

比特幣等加密貨幣價格近期在創下新高後暴跌，比特幣18日盤中一度大跌逾15％、創7周以來最大跌幅。銀行局副局長林志吉對此強調，央行及金管會2013年已共同將特幣定位為具高度投機性的數位「虛擬商品」而非貨幣，與國際看法一致。

林志吉表示，除了「具證券性質的虛擬通貨」（STO）應遵循證交法相關規定外，比特幣等虛擬貨幣均非金管會核准發行的金融商品、亦非貨幣。由於價格波動大、投資風險高，投資交易前務必充分瞭解運作模式、審慎評估風險，以避免遭受詐騙或投資損失。

針對虛擬資產的洗錢防制部分，林志吉說明，依性質可區分為STO及比特幣等虛擬資產。前者已交由經營業者須取得證券自營商執照，並符合券商防制洗錢及打擊資恐規定，後者則考量其洗錢風險，洗防法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇。

林志吉指出，納入的虛擬資產交易平台業者有8家，包括王牌數位創新（Ace）、幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）。

林志吉表示，上述8家業者自7月起將納入洗防法列管範圍，按規定應確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等措施，相關辦法將由金管會訂定、並依行政程序發布，日後若違反規定，依法將可處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

(時報資訊)