一名高中生持尖銳物，從教室後方助跑至黑板旁邊捅老師後背，接著還炫耀稱大哥就是狠，遭網友罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

現在的小孩怎麼了？網上最近流傳著一段恐怖影片，一名高中屁孩手持尖銳物品朝著書寫黑板的老師衝過去，接著就毫不猶豫地往老師背部捅下去，還說大哥不高興出手就是狠，引起網友們討論，即便影片下方標註著純屬娛樂，但仍被罵翻，簡直無法無天了，這並不好玩。

一名男網友在抖音（TikTok）平台上傳一段影片，表示「大哥一不高興出手就是狠！」下方則標註著「純屬娛樂」、「正義魔人請繞道」、「請勿模仿」，但影片的內容實在太可怕，因此一曝光就引來網民的撻伐。

從影片中的可見，一名穿黑色上衣、雙手戴著白色手套的高中男學生，手裡握著一個尖銳物品，疑為剪刀，突然從教室最後方急速向背對著學生們、在黑板上寫字的老師走過去，下秒就用尖銳物品捅進老師的後背，畫面讓人看了怵目驚心。

雖然影片的原PO被網民狂罵之後，就立刻刪除影片，但仍被網友備份轉至臉書社團《爆怨2公社》，引發網友熱議，「他是拿剪刀捅老師嗎？也太可怕了」、「簡直無法無天了」、「一點都不好笑，也不好玩」、「現在的小孩到底是怎樣了！怎麼教育成這樣」、「太誇張了」。

但也有網友指出，在抖音上有看到同個影片，不過影片中發生的事情應該是假的，只是拍影片而已，而且對方也有備註是「純屬娛樂」，但不少網友仍不買帳直呼「純屬娛樂？真的老了不知道現在年輕人的娛樂玩這麼大」、「這並不好玩」。

(中時新聞網)