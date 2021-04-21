近期斷食減肥法相當風行，不少人選擇不吃早餐當減重。嫚嫚營養師指出，吃早餐或不吃早餐的說法，目前莫衷一是。過去有英國專家出書推廣「不吃早餐」造成熱烈討論，然而細究其重點在於避開過多添加糖的早餐穀物、麥片等碳水化合物，並非指所有食物都不能吃，「早餐沒有那麼可怕！」

嫚嫚營養師受訪表示，吃不吃早餐確實因人而異，必須配合日常作息及生理時鐘，如果是習慣晚起的族群，省略早餐而一天只吃兩餐，仍可維持正常生理機能，未必一定要吃早餐。如果想採取168斷食法，省略早餐確實比較容易執行，也能幫助控制體重。

相較之下，打亂飲食規律易造成體重增加。嫚嫚營養師指出，美國2017年曾進行研究，找來49名原本不吃早餐的女性，讓她們吃早餐一個月後，體重竟增加了0.7公斤。營養師提醒，如果不吃早餐，但平常生活習慣不良，愛吃宵夜或晚餐攝取過量過飽，還是會讓體重上升。

●刻意不吃早餐 小心下一餐報復性進食

已經習慣吃早餐的人，不吃早餐較容易變瘦？嫚嫚營養師指出，對平日作息規律的人而言，吃早餐有如「儀式感」，是開啟一天工作的重要環節。倘若習慣吃早餐卻刻意控制不吃，容易造成情緒低落，甚至在午餐時「報復性進食」，反倒容易吃下更多食物。

嫚嫚營養師表示，早餐除了有助維持作息，也是養成規律排便的良好方式，許多人吃完早餐後會產生便意，尤其國人便秘問題嚴重，規律吃早餐能起到幫助排便的效果。不吃早餐的人也可在起床時喝水，同樣能促進腸道蠕動反射。

不吃早餐容易瘦？打亂飲食規律更易胖。(圖/今健康提供)

此外，糖尿病與糖尿病前期的族群，固定飲食相當重要，嫚嫚營養師說明，相關研究曾發現第二型糖尿病患者若不吃早餐，午餐和晚餐的飯後血糖更容易上升，造成「次餐現象」，因此三餐規律對血糖有問題的族群非常重要。

●用餐間隔4-6小時 避免胰島素過量分泌

嫚嫚營養師建議，習慣一日三餐的族群，每餐之間建議間隔4-6小時，除了讓腸道消化上一餐的食物，減少消化道負擔之外，也可以讓血糖平穩。進食時會促使胰島素分泌，持續進食會導致胰島素分泌過多，除了讓胰臟勞累，胰島素過多也會促進脂肪累積。

以往建議「少量多餐」原因之一是攝食產熱效應，消化器官在運作時也能產生熱能，消耗體內的熱量，但如果攝取不健康食物，少量多餐仍然可能造成體重增加。嫚嫚營養師提醒，過量進食容易讓胰島素亂分泌，身體也無法正常休息，更有可能出現肥胖問題。

●吃完早餐就昏昏欲睡？麵包配奶茶「母湯」

很多人吃完早餐很快就感覺昏昏沉沉，嫚嫚營養師表示，吃完早餐就想睡主因是「碳水化合物太多」以及「早餐內容太簡單」，比如麵包配奶茶、饅頭配紅茶、只點一份鐵板麵或炒麵，或是只吃水果和麥片等等。早餐中過多的精製碳會化合物會使血糖快速上升、血糖不平穩、胰島素過高，更容易在中午前感覺想睡覺。

吃完早餐就昏昏欲睡？麵包配奶茶「母湯」。(圖/今健康提供)

嫚嫚營養師建議，理想的早餐要攝取到蔬菜類、蛋白質類以及複合性碳水化合物，可以選擇有包蔬菜或生菜的烤雞腿三明治，或是加蔬菜的蛋餅。飲料則建議無糖豆漿、優酪乳、無糖拿鐵、無調味鮮乳等。

早餐如果吃不到蔬菜時，嫚嫚營養師建議增加蛋白質攝取，例如蘿蔔糕加荷包蛋搭配無糖豆漿，或是鮪魚蛋三明治、鮮魚湯、吐司加水煮蛋、地瓜配無糖豆漿等都是不錯的選擇。澱粉類則可以挑選地瓜、全麥吐司、雜糧麵包或是全麥麵皮的蛋餅，都屬於非精製的碳水化合物。

●加工肉品含糖飲料 地雷早餐恐愈吃愈胖

每天吃早餐卻愈吃愈胖，精神也容易不濟？嫚嫚營養師提醒，兩大類早餐要盡量避免，第一種是加工肉品，如培根、火腿、熱狗、肉鬆、香腸，除了有致癌風險也含有過量的油鹽糖。第二是含糖飲料如大冰奶、加糖紅茶、調味乳等，油與糖的含量太高，也不利於減重。

加工肉品含糖飲料，地雷早餐恐愈吃愈胖。(圖/今健康提供)

嫚嫚營養師指出，許多人的早餐組合含有過量精製澱粉，比如漢堡麵包、油條、燒餅、白吐司、燒餅、可頌麵包、薯餅、薯條、鬆餅、巧克力吐司，有心要減重的族群，建議要避免選擇這些食物。

被視為相對健康的果汁，由於纖維已被榨斷，變成相當容易吸收的糖份，只適合牙口不好的年長者，一般人建議直接吃水果。

●早餐只吃蛋白質能變瘦？營養師建議這樣吃

早餐只吃蛋白質就會瘦嗎？嫚嫚營養師認為並不一定，但早餐只吃蛋白質確實相對容易執行，也有增加飽足感、幫助血糖平穩等作用，除此之外，還須注意食物烹調方式，盡量減少油炸、油煎如炸豬排漢堡、卡拉雞腿堡等。也建議加入蔬菜攝取量，例如牛蕃茄、小黃瓜等等。

早餐只吃蛋白質能變瘦？營養師建議這樣吃。(圖/今健康提供)

有些人採取計算熱量來減重，嫚嫚營養師表示，挑對食物、吃對份量才是重點，食物以天然、原型最好。份量則用比例理解更容易，早餐可以吃一個掌心大小的蛋白質份量，約為一顆蛋、一份掌心大小的雞腿排或是一杯240cc的豆無糖豆漿，再搭配一個拳頭大小的複合性碳水化合物，如中小型地瓜、6湯匙燕麥片、1-2片全麥吐司等等。

營養師提醒，早餐並非不能吃，重點是挑選正確食物、吃對份量，同時避開含有過多油份糖份，以及高熱量和高含鈉量的食物，一樣能夠吃得健康並幫助維持理想體重。

(中時新聞網)