新北市土城區昨（20）日下午發生一起街頭擄人案，新北市議員彭成龍和隨扈員警剛好路過，見2車追逐有異，馬上攔車阻攔，並立刻通報警方。彭成龍事後受訪時回想起當時狀況，直呼自己也嚇壞「腳尾冷」，還好隨扈機警應對，雖然百萬名車維修費初估要10幾萬，但還是救人優先。

21歲王姓男子疑因債務糾紛被人押走帶上車，周邊友人見狀急忙追車，搖下車窗一邊呼救，彭成龍和隨扈員警剛好路過，以車撞車成功攔截。

新北市議員彭成龍。（資料照／摘自民主進步黨新北市黨部臉書）

警方表示，王男疑似積欠陳男、莊男債務，被2人強行擄走，剛好彭成龍與員警路過發現異常，立即應變幫忙，通報偵查隊處理，在學海、學府路口以車阻擋，導致嫌犯車輛失控撞上標桿。陳男下巴受傷，莊男則因車輛衝撞路樹時力道太大、大腿骨折，王男則四肢挫傷，警方隨即將3人送醫，並封鎖現場，詳細事發原因有待進一步調查釐清。

據《TVBS》報導，彭成龍描述事發當下情況，表示他們是用以車擋車的方式，所以車頭才會撞壞，後來有3、4個人跑來說朋友被壓走了；而隨扈也相當機警、冷靜應對，交代彭成龍不要下車，自己則是一人下車查看，彭成龍也直呼，「不然真的喔，連我也腳尾冷（嚇死），我們到底是衝著誰來，因為他們一直打啊。」

(中時新聞網)