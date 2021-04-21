藝人許瑋甯近來忙著宣傳電影《當男人戀愛時》，勤跑宣傳下讓電影票房開出紅盤，不過近來被爆出和廣告導演劉又年結婚後，發現彼此差異性越來越大，在和平協議下決定離婚，近來更被拍到下工之後，都是直接回到萬華老家，而不是臨沂街豪宅，似乎是已經搬回娘家居住。

根據《鏡週刊》報導，許瑋甯和劉又年2人交往時多半相隔兩地，導致婚後才發現彼此差異性極大，雖然雙方家庭曾經嘗試一起解決，最後仍是失敗收場，在兩人協議下決定離婚，希望能退回到最初朋友的位置，而結束2年婚姻的她，在近來電影宣傳工作結束之後，不僅是由母親親自來接她下工，返回的還是萬華老家，而不是臨沂街的豪宅。

由此可知，許瑋甯恢復單身後，似乎未走出情傷，暫時無法一人待在當初與劉又年同住愛的豪宅之中，因此才需要要待在老家，至少有身邊最愛的親人陪伴在旁，這似乎也從近來專訪內容窺知一二，她受訪時曾表示：「家人永遠擔任她的後盾，不但理解她對工作的執著，也給她所有安全感」，就連外公、外婆也曾表示：「家裡不怕多副碗筷，再怎麼辛苦回到家都可以讓妳吃飽睡好。」

許瑋甯日前驚爆和劉又年「還是朋友」，猶如昭告恢復單身，當時有一說許瑋甯出席《當男人戀愛時》電影宣傳活動，由於片中跟邱澤被尊稱為「台式CP」，擔憂多聊劉又年不僅因為私事影響破億票房焦點，也會破壞銀幕情侶氛圍。

(中時新聞網)