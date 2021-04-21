華南水氣要南下了！氣象專家吳德榮表示，周日至下周二(25至27日)大氣不穩定，有小尺度對流發展機率，其中午後雷陣雨的機率最高，氣象局表示，屆時北部、東半部及中南部山區，全台連三天都有明顯降雨。至於呂宋島東方的舒力基颱風，明天將90度大轉彎，從北北西轉向東北前進，強度逐日減弱，對台無影響。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周日至下周二(25至27日)華南至台灣水氣很多，大氣趨不穩定，有「小尺度對流」發展的機率，其中以午後雷陣雨的機率最高，至於局部性降雨會如何分布，帶來多少雨量，已經超過模式模擬的極限，需持續觀察。

氣象局也表示，周日至下周二華南水氣有機會東移通過台灣，各地雲量增多、降雨機率提高，北部、東半部有短暫雨，中南部山區局部短暫雨，降雨明顯，幾乎全台有雨，不過後期不確定性較大，須留意最新的天氣預報。

而呂宋島東方海面上的「舒力基」颱風，吳德榮表示，它已減弱為中颱，但持續呈現「大眼颱」特徵，颱風眼直徑達60公里，減弱速度較緩慢。目前「舒力基」在呂宋島東方海面，沿著太平洋高壓邊緣向北北西前進，明天(22日)90度轉彎轉向東北，周五(23日)起受西風帶導引逐漸偏東，速度加快、強度減弱，對台無影響。

左圖為大眼颱「舒力基」，颱風眼直徑達60公里。右圖為「舒力基」預測路徑，沿太平洋高壓邊緣向北北西前進，明(22日)轉東北，周五(23日)起偏東逐漸加快，遠離台灣。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮說，「舒力基」強度仍強，激起的長浪不容小覷，今天至周六(24日)沿岸須注意，明日、周五(22、23日)因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有較明顯的降雨，背風面桃園以南山區、午後也有一些局部降雨，但難以解旱。周六(24日)又回到西半部多雲時晴，東半部、中南部山區午後局部短暫雨的天氣型態。

吳德榮說，今天天氣全台晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後及東半部有局部短暫陣雨，中南部空氣品質不佳。

(中時新聞網)