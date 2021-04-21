大宇資(6111)召開重大訊息說明記者會，宣布擬處置旗下子公司軟星科技(北京)有限公司(北京軟星)49％股份及仙劍奇俠傳IP(僅限大陸地區)，將提請股東會朝兩個方向進行處置，預估交易價格合計總價不低於新台幣22億元（約當人民幣5.05億元）。

公司表示，2018年曾引進戰略夥伴，為北京軟星引入資金約新台幣10億元，增資內容主要用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發和營運，但隨著大陸地區對遊戲版號的控管越趨嚴格，主管單位版號審查通過愈來愈難取得，尤其是對外版的版號發放更是少之又少。大宇資2019年申請《大富翁十》及2020年申請《軒轅劍柒》截至今日仍未取得大陸地區的發行版號，面對高額的開發成本及流行速度極快的遊戲市場極具壓力，因此，遊戲主力面向的市場也面臨著亟需調整腳步。

因應兩岸業務及集團長期策略發展，目前已分別委託信賴第三方機構出具鑑價報告及價格合理性意見書，預計將以交易價格合計總價不低於新台幣22億元轉讓股權及仙劍IP(僅限大陸地區)或以將仙劍IP大陸地區以長期獨家授權方式授權予第三方，但最終金額、交易對象、取處模式尚未決定，提案將交由股東會決議後，授權董事會決議交易對象、價格及辦理後續相關事宜。

公司指出，董事會方面會積極洽詢大陸地區廠商，是否處置或是長期授權都會積極洽談討論，但由於疫情影響以及未來市場的不確定性，此次交易決議是否執行，及執行方式將會另行公佈。

仙劍IP大陸地區佔集團營收自2018年59.04％、2019年39.55％，跌至2020年28.54％，如擬處置，則預計影響大宇資集團總營收及毛利不到3成。

(時報資訊)