金管會鑑於近日火災頻傳，為保障居家財產安全，提醒民眾可透過投保住宅火險移轉風險，在投保及申請理賠時亦應注意4項重點。同時，住宅火險自去年起已新增住宅颱風及洪水災害補償，並新增額外費用補償保障範圍，已提供更完善的住宅險保障。

保險局副局長王麗惠指出，住宅火險的投保率截至2019年投保率僅34.5％，仍未達4成水準，但相較於2017年的33.1％、2018年的34％呈現逐年提升態勢，理賠金額亦逐年增加，2017～2019年分別為1.98億元、2.17億元、2.2億元。

王麗惠也特別呼籲，民眾在投保及申請理賠時，應注意保險金額與承保範圍、使用性質變更、額外費用賠償、住宅颱風洪水災害補償等4項重點，以確保自身權益。

首先，由於保險金額將直接影響理賠金額高低，且部分危險事故需事前特別約定，才可納入承保範圍，消費者在投保前應先瞭解投保金額是否足夠，並審視契約條款所定承保範圍、不納保的危險事故及動產等內容，以避免未來申請理賠時衍生不必要的金融消費爭議。

其次，住宅火險保障建物的使用性質種類為「住宅」，若民眾住宅有營業行為，投保前應向產險公司說明保險標的物使用情形。若投保後使用性質有變更，亦應主動向保險公司說明，若非屬住宅火險承保範圍，便應投保商業火災保險，以確保自身權益。

再者，火災發生後通常需進行清理程序，往往需耗費時間修復而暫時無法居住。事故發生後支出的清除費、金融信用卡及證件重置、臨時住宿、租屋仲介、搬遷、生活不便補助金等費用亦在理賠範圍內，保戶可提出相關理賠申請。

最後，住宅火險去年起新增颱風洪水災害補償保障，若因此造成建物淹水高度達50公分、符合「水災災害救助種類及標準」的住戶淹水救助時，可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，無須另檢附損失清單，經保險公司查證屬實後，將依各區賠償限額予以賠付。

(時報資訊)