澎湖馬公市石泉里一對40多歲夫妻19日晚在家中發生口角，酒醉丈夫一時氣憤竟然將汽油潑向妻子更引燃，當場兩人都嚴重燒傷，緊急直升機後送台中搶救，全案仍待釐清真相。

鄰居透露，許姓夫妻家庭常有衝突，19日晚上7時許兩人在家中又因為細故爆發嚴重口角，從客廳吵到住家大門口，左鄰右舍都被驚動。

霎時疑似喝酒醉的丈夫暴怒，突然間竟然隨手哪起地上的汽油潑向妻子身上，還點火引燃，現場汽油也波及全身打赤膊的丈夫，兩人全身著火，鄰居見狀嚇壞了，立即報警求救。

受傷兩人緊急被送往三總澎湖分院搶救急，因為傷勢嚴重三級燒燙傷，兩人都立即插管治療，妻子全身燒燙傷面積達40％，打赤膊的丈夫高達70％的燒燙傷面積。

院方考量兩人病況嚴重，隨即啟動緊急醫療後送機制，凌天航空直升機連夜後送台中搶救；目前兩人意識清醒暫無生命危險，於燙傷加護病房治療觀察中。

全案警方尚未偵訊筆錄，待傷者病情交穩定後再調查釐清真相。

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(中時新聞網)