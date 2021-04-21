4/21據籃網隊官方宣佈，球星哈登(James Harden)訓練時因腳筋傷勢復發，球隊為謹慎處裡將讓他繼續休息，有可能持續養傷到季後賽開打，本季至今哈登場均上場37.1分鐘，能得到25.3分8籃板10.9助攻，外帶1.2抄截和0.7個火鍋。表現非常全面。

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而本季籃網在迎來哈登之後持續補強，相繼簽下葛瑞芬(Blake Griffin)、 35歲老將艾卓吉Lamarcus Aldridge，一夕之間球隊若算上狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，可說擁有六星的豪華陣容，不過可惜的是老將艾卓吉在沒打幾場之後無預警宣佈退休，杜蘭特剛復出不久也在前幾天比賽傷到左腳，估計要休息一段時間，如今加上哈登歸期不定，宇宙網的超強陣容才合體沒多久又暫時拆夥，目前只剩下厄文(Kyrie Irving)獨攬大局。

不過好在籃網打下了穩固基礎，目前以38勝19負高居東區第二，但近5戰只拿下2勝，狀況實在不佳，若持續這樣不穩定的表現，戰績有可能會被緊追在後的公鹿超越，在季後賽首輪的優勢將慢慢變小。本季哈登從火箭轉來後揚言以更全面表現輔助厄文、杜蘭特，而他真的說到做到，雖然身材看似發福，但全面身手絲毫不減，也幫助籃網有著穩定戰績，目前在隊內排行榜上，杜蘭特得分排第一，而助攻和籃板都由哈登包辦，在季後賽前籃網必須鞏固好戰績，讓兩大將能安心養傷。

(中時新聞網)