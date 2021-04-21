非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸致死案，法院在歷經3週的審訊後於當地時間20日(台灣時間21日)宣布判決，檢方指控的三項罪名全部成立。對此，美國總統拜登與副總統賀錦麗同日也發表演說；拜登表示這起判決是罕見的，卻是美國朝正義邁出的一大步。

拜登在演說中表示，「今天，陪審團判決前員警蕭文對佛洛伊德的所有罪名皆成立。這是一樁謀殺案。系統性的種族主義已成為我們國家靈魂的汙點」。這樁判決是罕見的，但是卻是美國朝正義邁出的一大步。

拜登也回憶起在佛洛伊德喪禮上與她女兒的對話。拜登表示，自己在喪禮上遇到了佛洛伊德的女兒吉安娜（Gianna Floyd），並握住她的手對她說「你很勇敢，爸爸在天堂很自豪地看著妳」；她則對我說「爸爸改變了世界」。拜登表示，今天，他再次與吉安納談話時，他告訴她「爸爸的確改變了世界，而這成為他的遺產，一項和平的遺產，而不是暴力」。

拜登隨後在推特上強調，今日的判決傳遞一項訊息，沒有人可凌駕在法律之上；但這遠遠不夠。「我們不能自此停下腳步。為了實現真正的改革，我們可以而且必須做更多，以減少類似悲劇再次發生」。

他強調，安全與包容將成為國家目標，並期盼陪審團的判決能幫助黑人不再擔心與執法單位的互動，更希望讓少數族群的父母能感到安心。「他們無須擔心自己孩子走在街上、開車或跑去公園玩耍，卻能不能平安回家」。「這有賴面對、正視系統性種族主義，以及我們刑事司法體系與維持治安之中存在的種族歧視」。

No one should be above the law.



Today’s verdict sends that message, but it is not enough. We can’t stop here.



In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this ever occur. — President Biden (@POTUS) April 20, 2021

賀錦麗則表示，「今天，我們感到鬆了一口氣；但判決仍無法消除痛苦。司法的判決並不等同於正義。雖然法院的判決讓我們離正義更加接近；但我們還有很多工作要做，我們仍有必要改革此一制度」。

賀錦麗還呼籲推動《佛洛伊德執法案》，以防止警方過度執法的不當行為，而拜登政府會持續敦促國會通過該法案。她強調，「這項法案會讓法律執行是更讓民眾感到信賴的，並在執法部門與民眾之間建立信賴」，「而該法案也會成為佛洛伊德留下的遺產之一」。

她也談到美國長久以來的種族歧視，以及黑人的性命必須受到重視。「美國存在著種族不公平現象，這不僅是黑人的問題，也不是有色人種的問題，而是每一個美國人都面臨的問題」。「我們都是佛洛伊德遺產的一部分，我們的工作就是尊榮他」。

(中時新聞網)