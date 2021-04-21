非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸致死案，法院在歷經3週的審訊後於當地時間20日(台灣時間21日)宣布判決，檢方指控的三項罪名全部成立。對此，美國總統拜登與副總統賀錦麗同日也發表演說；拜登表示這起判決是罕見的，卻是美國朝正義邁出的一大步。
拜登在演說中表示，「今天，陪審團判決前員警蕭文對佛洛伊德的所有罪名皆成立。這是一樁謀殺案。系統性的種族主義已成為我們國家靈魂的汙點」。這樁判決是罕見的，但是卻是美國朝正義邁出的一大步。
拜登也回憶起在佛洛伊德喪禮上與她女兒的對話。拜登表示，自己在喪禮上遇到了佛洛伊德的女兒吉安娜（Gianna Floyd），並握住她的手對她說「你很勇敢，爸爸在天堂很自豪地看著妳」；她則對我說「爸爸改變了世界」。拜登表示，今天，他再次與吉安納談話時，他告訴她「爸爸的確改變了世界，而這成為他的遺產，一項和平的遺產，而不是暴力」。
拜登隨後在推特上強調，今日的判決傳遞一項訊息，沒有人可凌駕在法律之上；但這遠遠不夠。「我們不能自此停下腳步。為了實現真正的改革，我們可以而且必須做更多，以減少類似悲劇再次發生」。
他強調，安全與包容將成為國家目標，並期盼陪審團的判決能幫助黑人不再擔心與執法單位的互動，更希望讓少數族群的父母能感到安心。「他們無須擔心自己孩子走在街上、開車或跑去公園玩耍，卻能不能平安回家」。「這有賴面對、正視系統性種族主義，以及我們刑事司法體系與維持治安之中存在的種族歧視」。
賀錦麗則表示，「今天，我們感到鬆了一口氣；但判決仍無法消除痛苦。司法的判決並不等同於正義。雖然法院的判決讓我們離正義更加接近；但我們還有很多工作要做，我們仍有必要改革此一制度」。
賀錦麗還呼籲推動《佛洛伊德執法案》，以防止警方過度執法的不當行為，而拜登政府會持續敦促國會通過該法案。她強調，「這項法案會讓法律執行是更讓民眾感到信賴的，並在執法部門與民眾之間建立信賴」，「而該法案也會成為佛洛伊德留下的遺產之一」。
她也談到美國長久以來的種族歧視，以及黑人的性命必須受到重視。「美國存在著種族不公平現象，這不僅是黑人的問題，也不是有色人種的問題，而是每一個美國人都面臨的問題」。「我們都是佛洛伊德遺產的一部分，我們的工作就是尊榮他」。
(中時新聞網)
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