全球新冠肺炎疫情再起，財報季無法拉抬行情，周二美股四大指數全面收黑，連兩日走跌，蘋果周二舉行春季發表會，公開新款iPhone 12、iPad Pro等機型，但未能激勵股價，終場下跌1.73美元（或1.28%）至133.11美元。

上周五道瓊與標普500衝上歷史新高，但近期全球疫情再起，巴西、印度等地確診病例暴增，加上拜登基建計畫未有更新刺激，周一美股四大指數全面下跌，周二仍止不住跌勢，道瓊下跌256.33點（或0.75%），標普500 下挫28.32點（或0.68%），那斯達克指數跌128.50點（或0.92%），費城半導體跌49.56點（或1.56%）。

美科技四大巨頭方面，僅臉書上揚0.41美元（或0.14%）至302.65美元，亞馬遜、谷歌都受挫，蘋果未能藉春季發表會拉抬股價，跌幅逾1%。

由於近日半導體股表現疲軟，整體表現皆不理想，台積電ADR受牽連下跌0.45美元（或0.39%）至114.95美元，聯電ADR跌0.01美元（或0.11%）至9.46美元，艾司摩爾跌逾2.09%、恩智浦跌0.46%。

由於疫情再起，美經濟復甦類股受到重挫，聯合航空跌逾8%，美國航空跌逾5%。另外，美國總統拜登的基建計畫尚未有進一步發展，這也讓投資人出現觀望態度，進而影響大盤走勢。

(中時新聞網)