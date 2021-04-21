筆電代工一哥廣達（2382）在4月中旬發生遭勒索軟體入侵的事件，而主謀駭客團體REvil要求支付500萬美元贖金遭廣達拒絕，因此REvil就將廣達的大客戶蘋果所提供的設計圖公布在暗網，同時也呼籲蘋果可以在5月1日以前買回尚未被公布的資料。

Macbook Air的設計圖遭駭客團體REvil公布在暗網中。（圖／記者柳名耕翻攝）

駭客團體REvil在暗網架設名為「Happy Blog」網站，將自廣達竊取的設計圖公布，同時寫道：

「不必等即將到來的蘋果發表會，REvil在這邊公布大家最愛的『蘋果』所設計的產品細節，Tim Cook可以感謝廣達，原因在於廣達明明有許多時間可以解決此問題，卻又不在乎其客戶以及員工的資料，因此允許我們發布以及出售這些得來的資料；目前我們團隊正在討論如何將這些機密設計圖以及員工資料售出，也建議蘋果在5月1日以前可以買回尚未公佈的資料」

而REvil最先公布的是已經發佈的Macbook Air M1設計圖，同時表示，若持續不付款，將每天公佈不同的設計圖讓各界檢視。

在設計圖中，許多細節都描述得相當清楚。（圖／記者柳名耕翻攝）

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(中時新聞網)