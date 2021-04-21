月前才發生宏碁（2353）遭勒索軟體入侵，並被勒索新台幣14億元，而全球筆電代工一哥廣達（2382），4月中旬也傳出遭同個駭客團體入侵，而受害客戶正是凌晨1點才剛舉行發表會的「蘋果」。

宏碁（2353）月才發生內部財務等資料遭駭客團體竊取，駭客團體REvil勒索5000萬美元（約新台幣14億），或許是資料不太重要因此宏碁拒付，而REvil隨即公布其資料。

然本刊在4月12日就接獲爆料，指出廣達（2382）也遭勒索軟體攻擊，許多客戶的設計圖因此外洩，駭客團體REvil要求廣達支付500萬美元（1.4億），但遭到拒絕，因此REvil也揚言7天後公布設計圖。

而在20日，REvil就在暗網上架設名為「Happy Blog」網站，將Macbook Air M1的詳細設計圖PO出，同時透露還有Apple Watch、Macbook Pro以及ThinkPad Z60m設計圖。

在Macbook Air M1的設計圖中有許多產品設計細節。（圖／記者柳名耕翻攝）

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(中時新聞網)