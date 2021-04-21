小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是隨美國與台灣財報周起跑，企業獲利有望持續上修，加權指數連4日創新高，官股券商罕見地在大盤高檔之際買超逾12億，前十大買超股以台積電為首，後依序為敦泰、環球晶、聯電、儒鴻、慧洋-KY、台肥、旺宏、台泥、佳世達。

【1】官股罕見高檔進場 拱台股再創高

熱錢滾滾帶動股匯雙漲，新台幣兌美元匯率20日挑戰28元整數關卡，加上十年期美債殖利率危機鈍化，且隨美國與台灣財報周起跑，企業獲利有望持續上修，支撐股市行情高檔不墜，加權指數連4日創新高，20日上漲60點、0.35％，收在17,323點，櫃買指數也大漲1.14％收213點更為強勢。

【2】變身海龍王 陽明愈關漲愈多

陽明3月底4月初因連續五個營業日漲跌幅與成交量達到證券交易所「公布注意交易資訊」標準，被限制本月9日至22日10個工作日每20分鐘撮合一次，20日進入禁閉第八天，股價上漲3.64％，累計禁閉期間股價還上漲33.79％；同業笑說陽明越關越大尾，23日放出來就要變成海龍王了。

【3】長榮航海王 外資喊到101元

摩根大通證券20日指出，本波大航海的趨勢還沒走完，將長榮推測合理股價由60元一口氣拉上101元，創百元級新紀錄。特別的是，長榮市值衝至第20名，摩根大通此次以企業價值倍數EV/EBITDA來評價，直接反應市值的增漲。

【4 】聯發科奪Google處理器大單

聯發科持續衝刺特殊應用晶片（ASIC）市場，目前已經順利攻入Google、亞馬遜等供應鏈，拿下Google新一代張力處理器（TPU）大單。供應鏈傳出，聯發科將以台積電7奈米製程搭配愛普DRAM及晶圓堆疊（WoW）封裝VHM技術在第四季開始擴大量產，替聯發科ASIC業務挹注業績成長。

【5】寶僑、可口可樂 加入漲價潮

繼衛生紙製造商金百利克拉克（Kimberly Clark）與食品公司J.M. Smucker之後，飲料大廠可口可樂與消費品大廠寶僑（P＆G）也加入商品漲價行列，目的在於因應原物料成本上漲壓力。寶僑自9月起將調漲嬰兒產品、成人尿布與女性照護產品價格，漲幅介於4～9％，可口可樂則未透露漲價具體品項。

(中時新聞網)