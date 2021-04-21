台鐵太魯閣號事故發生後，前交通部長林佳龍請辭下台，由政務次長王國材升任，同時丁怡銘回鍋政院顧問一事也引發爭議；而行政院長蘇貞昌沉寂幾日後，昨（20）日才又公開露面。國民黨前立委孫大千表示，避過風頭之後，蘇貞昌又開始活跳跳的趴趴走了，也許「一痞天下無難事」，但太魯閣號事件真相未明，要蘇貞昌在為愛將丁怡銘緩頰之前，請先認真面對有關台鐵改革的5個問題。

孫大千今在臉書表示，林佳龍下台，王國材上台，太魯閣號事件好像就這樣落幕了，避過風頭之後，蘇貞昌又開始活跳跳的趴趴走了，然而真相清楚了嗎？公道討回了嗎？沒有，完全沒有！

49條無辜善良的人命，代表著49個支離破碎的家庭，更代表著49個精彩燦爛的人生，孫大千說，對這些經歷生離死別傷痛的家屬朋友們來說，他們真正在意的是，太魯閣號事件的真相是什麼？還有，真正該負起法律責任、行政責任、和政治責任的人都被究責了嗎？

孫大千5問蘇貞昌：太魯閣號真相清楚了嗎？公道討回了嗎？（圖／摘自孫大千臉書）

因此，孫大千請蘇貞昌在若無其事的為愛將丁怡銘緩頰之前，先認真面對幾個問題：第一，為什麼不核定台鐵總檢討報告？第二，為什麼不派任台鐵局長？第三，為什麼不同意成立台鐵改革推動小組？第四，為什麼關鍵的改革事項都沒有徹底落實？第五，行政院長難道不需要負起政治責任嗎？

孫大千表示，也許對一個連神明都敢欺騙的政客來說，一痞天下無難事；也許蘇貞昌不相信舉頭三尺有神明，但是請不要懷疑，善惡到頭終有報。

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(中時新聞網)