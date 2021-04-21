被喻為「柑橘狀元」的神農獎得主蕭宗仁說明椪柑花量比往年暴增4、5倍，因消耗過多養分，小果肯定大增。（王文吉攝）

因乾旱少雨，台中椪柑、茂谷柑及桶柑等果樹出現爆花、不開花、不萌芽等異常現象。（王文吉攝）

台中潭子淺山的椪柑因缺水造成葉片黃化枯萎，能夠供給養分的葉片數減少而且偏小。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵（左）關心椪柑因乾旱受損情形。（王文吉攝）

台中潭子淺山椪柑花量比往年暴增4、5倍，有些已經著果，有些尚未授粉。（王文吉攝）

台中潭子淺山的椪柑狂爆花，1個分枝至少開20多朵。若著果太多，恐因養分不足，造成果實發育停滯。（王文吉攝）

台中柑橘類果樹種植面積約2500公頃，開花期受乾旱影響，包括東勢、石岡、豐原、和平、潭子等地都出現「爆花」現象。被譽為「柑橘狀元」的神農獎得主蕭宗仁表示，今年入春以來缺雨，果樹產生危機感，花量比往年暴增4、5倍，消耗過多養分，小果肯定大增。

台中氣候適宜柑橘生長，包括椪柑、茂谷柑、桶柑等種植面積約2500公頃，年產4萬4千多公噸。柑橘類果樹約在春末夏初陸續開花，今年遇到半世紀以來大旱，包括東勢、石岡、豐原、和平、潭子等地都出現「爆花」現象。

被喻為「柑橘狀元」的神農獎得主蕭宗仁栽種3公頃椪柑及桶柑，他說，一般1個分枝開5、6朵花，正常會結2、3顆果實；今年入春以來雨水不足，果樹產生危機意識，1個分枝至少開出20多朵花，滿樹白花清香撲鼻，煞是美麗，

「乾旱帶來美麗與哀愁啊…。」蕭宗仁憂心，果樹開太多花已經消耗養分，加上缺水造成葉片黃化枯萎，能夠供給養分的葉片數減少而且偏小，「歹年冬」肯定小果大增。

台中市農業局作物生產科長林春良表示，今年柑橘類果樹確實有爆開花、不開花、不萌芽等異常現象；正常而言，開花著果過後，授粉不完全會產生生理落果，一般會留下10％以上，對產量影響就不大，至於是否有小果問題，有待觀察。

林春良說明，乾旱衝擊作物生長是全面性影響，龍眼、荔枝也出現花量多，可能影響花序生長、著果及果實發育；此外，梨山茶因缺水導致萌芽率不佳，春茶估減產2成左右，而麻竹、綠竹出筍率偏低、小筍多，目前查報災損面積約23公頃，受損程度約8％，持續增加中。

農業局已於4月1日函請各區公所加強查報農業災損，將在4月下旬邀集農糧署、農改場專家等勘災葡萄、落花生、甘藷及竹筍等，若災損達20％以上，即依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，同時啟動台中市農業災害復建補助。

(中時 )