宏達電(2498)營運翻新頁，最新大動作宣示，與高雄市府合作，打造台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域正式公開全台民眾及企業體驗，此場域設置於高雄「KOSMOSPOTxVIVELAND奇點站」，打造5G產業生態鏈，推動國內5G企業網絡及協助企業轉型，此成功將帶動國內產業從硬體到軟體發展，也象徵出宏達電劍指5G專頻專網，讓5G專網不再是既有認知印象裡電信業的業務範疇。

電信業瞄準企業專網早已是新聞，包含中華電(2412)去年底就宣布，結盟日月光、高通，在日月光高雄廠導入毫米波(mmWave)技術，打造企業專網智慧工廠，打造5G企業專網場域應用；台灣大先從自家momo開始，從2019年台灣大(3045)就以無人搬運車(AGV)進駐momo倉儲取代人力揀貨，打造智慧倉儲；亞太電(3682)當然則是結合鴻海(2317)集團資源，搶攻企業專網大餅，後續將連結母集團研發、設計、製造及富鴻網提供的各式專網終端設備等資源，協助客戶打造完整端到端企業專網服務。宏達電本次重磅宣布，與高雄市政府合作的「HTC 5G獨立組網專網場域」是透過宏達電領先業界的5G獨立組網(Standalone, SA)網路技術及先進且完整的端對端的企業專網解決方案，並結合了HTC遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、全方位高度安全網路防護機制、以及XR全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G獨立組網專網環境。

高雄市長陳其邁指出，高雄市是全國唯一中央指定推動體感科技產業的重點城市，全台首座「5G獨立組網專網場域」的啟用證實高雄已準備好提供產業一個安全、穩定及高速的5G環境，以及為企業提供可提升營運效率的場域。未來將與亞洲新灣區「特貿三」的合作夥伴一同帶動近300億元投資、1200億元產值，開發案攸關高雄的轉型發展，這是高雄轉型之鑰，讓下一個世代的產業都匯聚港都，並帶動國內廠商走向國際。

宏達電董事陳文琦表示，5G帶來突破性的開創與變革，讓前所未見的嶄新科技進入我們的生活和商業應用中，本次能與高雄市政府並肩合作，加速高雄市5G建設及相關智慧應用發展，實踐「亞洲新灣5G AIoT創新園區」計畫中的「智慧化5G獨立組網專網場域」，共同帶動高雄轉型為科技智慧城市，樹立全球5G專頻專網新標竿。

宏達電VIVE企業解決方案部門副總經理鮑永哲受訪表示，該計畫主核心就是5G RAN軟體，宏達電已經準備2年，加上有配合伙伴，可以將硬體需求外包，第一步就將其落地高雄，讓業界有一個場域可以自己去試，手中已經有一些3~4個案子在談，也有日本的夥伴在洽談，以及具有美國電信背景的廠商，都有在牽線讓更多的業者可以了解宏達電得新計畫，相信這會是台灣的機會，5G要發揚光大，企業客戶一定是很重要的，才會可以看到比較大成長。

宏達電其實自2018年與高雄市政府合作共同推動體感科技創新應用，進行人才培育、商務媒合、國際合作、前店後廠等計畫。2021年雙方合作致力推動5G及XR相關應用，將帶動高雄數位體感產業新變革，開拓更多5G創新智慧應用市場新藍海。(2-1)

(時報資訊)