5G新世代降臨，電信業前仆後繼搶進B2B的企業專網，已成一片可預期的新藍海商機，不只是電信業，宏達電也搶食一杯羹，與高雄市合作，於高雄「KOSMOSPOTxVIVELAND奇點站」，打造台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，公開全台民眾及企業體驗，有別於一般電信業是由硬體端切入，宏達電瞄準軟體布局，要拚在台灣企業專網版圖中走出不一樣的路。

5G在全球商轉規模持續擴大，O-RAN(Open radio access network)將逐漸成為5G佈建新藍海，原因在於其具備低成本與建置彈性優勢，且新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構，能夠讓營運商提高部署彈性，降低部署成本。

5G基地台可分為無線單位(Radio Unit, RU)、分散單位(Distributed Unit, DU)與集中單位(Centralized Unit,CU)，在Open RAN的架構下，DU與CU可使用商用現成伺服器並內建虛擬化網路，使一個DU可以彈性橫跨4G與5G頻段存取與支持多個RU，彈性部署相異的虛擬化網路功能(Virtualized Network Funtions,VNF)，不再受過去的專有硬體和軟體的限制。

本次「HTC 5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案」打破過去企業應用所遇瓶頸，提供企業一個低建置成本、低空間需求，以及高度垂直整合與模組化服務的完整解決方案，並可支援各式終端應用，實現如即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K影音大流量應用場景，讓企業得以將廠房或一般辦公空間，快速打造轉型所需的5G高速、穩定及安全的企業環境，進而改善運營績效，例如透過有效的訓練環境來提升員工工作安全性的廠房教育模擬訓練、VR多人教育訓練，實作及協作雲端管理教育系統等應用。

宏達電VIVE企業解決方案部門副總經理鮑永哲受訪表示，宏達電目標明確要從軟體切入，合作伙伴都是台灣的，核心網路是資策會的、伺服器為廣達(2328)其下雲達、RU為明泰(3380)其下辰隆、交換器則為優達，現在產業只是起步，可以根據每一個場域做客製化，本次高雄高雄「KOSMOSPOTxVIVELAND奇點站」有一個遊戲讓民眾免費體驗。

鮑永哲表示，本次算是宏達電一個很新的嘗試，採用獨立組網(Standalone,SA)架構，瞄準5G RAN作核心網，用的是n79(現在仍開放為實驗性質的頻段)頻段，算是一個「公開給消費者的企業專網」，是一個B2B2C的價格，利用高雄這個很好的場域，讓使用者嘗試有別於WiFi，更佳的傳輸體驗，綜觀目前台灣產業，在5G RAN上幾乎都是硬體，還沒有軟體廠商，宏達電絕對算是抓住產業的初期。

鮑永哲表示，5G企業專網上可以跑很多應用，可以針對企業需求調整設定，需要很大的頻寬，宏達電可以盡可能配合客戶需求， 這算是產業的第一步，未來當然有可能面臨競爭，但更多的應該是合作機會，台灣5G剛上路第二年，運營商有太大的餘力去管企業專網，宏達電覺得這在5G時代一定是個趨勢，也象徵宏達電從終端跨到企業專網的軟體，宏達電90%都在做硬體，軟體長期來看才是可以支撐有效競爭優勢利器。(2-2)

(時報資訊)