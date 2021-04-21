20日隔夜美股再收黑，三大指數連續第二個交易日走跌。企業財報雖表現亮眼，但未能給美股添加上漲動能。新冠疫情再起，新確診數量遽增，美國地區尤其驚人，市場也擔憂景氣復甦是否產生變數。道瓊工業指數跌256.33點或0.75%，收33821.30點。那斯達克指數跌128.50點或0.92%，收13786.27點。標普500指數跌28.32點或0.68%，收4134.94點。

世界衛生組織（WHO）於19日提出警訊，全球染疫數目正以破紀錄速度發展。光是上周，全球新確診者就有520萬例，並寫下疫情爆發以來最高紀錄。

同時，這也是全球新染疫者病例，連續第八周在增加。至於全球新疫歿者數也出現連5周上升情況，累計死亡病例更超過300萬位。

WHO補充，被認為感染機率相對較低的年輕群體，目前卻出現確診數量與住院治療病例，雙雙大增情況。

在美國地區，儘管每天接種疫苗民眾維持在300萬位左右，但緩不濟急下，每日新確診者仍高達6.71萬。

在美企財報方面，普遍報佳音的好消息，並無法拉抬三大指數。市場認為，美股應該是已利多出盡，因為16日時，道瓊與標普500均創歷史新高，同時，道瓊也首次站上34000點大關。

市場有部分聲音認為，很多公司股價已接近歷史高點，獲利了結出場戲碼，近日都在上演。總的來說，美股若要繼續上漲，就要有新的動力柴火。

美企財報中，以標普500指數成分股來說，約九成的財務數字，超過預估值兩成以上，更是歷史平均值的三倍左右。

美國時間20日公佈財報的有寶潔（Procter & Gamble，P&G）漲0.83%，嬌生漲2.33%，雅培（Abbott）跌3.64%，IBM漲3.79%)、軍武公司洛馬跌1.12%等。

收跌0.88%的Netflix，剛出爐財報顯示，財年第一季每股盈餘為3.75美元，超過預估值2.97美元。營收也成長至72億美元，比預估的71億美元來得高。不過，全球付費訂戶數量卻下滑至2.08億左右，比市場預估近2.1億要短少。

寶潔，這家消費用品大廠每股盈餘1.26美元超乎預期，因為大幅成長的營收，受惠於疫情期間，家居與藥妝產品雙雙增加。

同時，嬌生財報超過預期，每股盈利2.32美元，市場預估為2.1美元，財年第一季營收達一億美元。不過，目前嬌生單劑的新冠疫苗，已被美國政府暫停使用，因發現數例在注射後，出現血栓症狀。

IBM財年第一季營收優於預期，雲端業務營收年增21%。

同時，軍武業者洛馬每股盈餘為6.56美元，市場預期值6.21美。

而道指成分股中，收漲0.87%的旅行家保險公司財報亮眼，並宣佈提高季股息，也將實施50億美元庫藏股計劃。

旅行相關族群，像是航空公司與郵輪業者等，20日股價走弱。重挫8.5%的美國大陸航空，因為曾宣布將連五季營運出現虧損，並提出警訊，商務與一般旅遊乘客回流還是遙遙無期。同時，美國航空也大跌6%，而嘉年華，挪威郵輪與皇家加勒比號都下跌約4%。

(時報資訊)