日本政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，正研擬第3度發布緊急事態宣言，對象地區包括大阪府、東京都與兵庫縣等3都府縣。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府因境內疫情持續急速擴大，醫療資源吃緊，認為有必要採取更強力的防疫措施，昨天正式籲請中央政府發布緊急事態宣言；另外，東京都與兵庫縣也在評估籲請中央發布緊急事態。

報導指出，中央政府正研擬針對大阪府、東京都與兵庫縣等3都府縣發布緊急事態宣言。

這3地曾在去年4月、今年1月兩度發布緊急事態宣言，若再次發布緊急事態，將是第3次。

日本首相菅義偉昨天表示，大阪府已提出申請，中央政府將盡速進行檢討與判斷。

大阪府、東京都與兵庫縣目前已在實施「防止蔓延等重點措施」，緊急事態宣言則可採取比重點措施更為嚴格的防疫手段，包括要求商家暫停營業。

產經新聞報導，大阪府知事吉村洋文表示，一旦發布緊急事態，考慮要求大型遊樂設施與商業設施暫停營運、餐廳暫停營業與禁止供應酒精飲料、大型活動原則上停辦或延期、再度要求企業徹底實施遠距工作等。

(中央社)