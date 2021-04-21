采子遭爆與已有3年女友的何孟遠暗通款曲，沒想到身為老闆兼緋聞男友的邱鋒澤尚未發聲，就有友人就看不下去，PO出邱鋒澤和采子甜蜜照，證實2人交往1年半，引發議論，沒想到傳出還有另名「受害者」，就是也參加《全明星》的藝人林敬倫，原來是在錄影過程以為采子對他頻頻放電，一度覺得很有機會交往，如今卻成一場空。

藝人林敬倫在台劇《我們與惡的距離》中，飾演一位渣男學長受到關注，擁有健身教練國際執照的他，近來獲邀參加《全明星運動會》，根據《鏡週刊》報導，和同屬藍隊的采子朝夕相處後，不僅錄影期間會互相加油打氣，私下也會傳簡訊關心彼此，有次空氣手槍比賽時，只見林敬倫走近采子按了一下肩膀後，女方不僅乖乖坐下，更伸出右手牽住林敬倫，接著眼神專注緊盯著男方，散發出微妙的曖昧氛圍。

兩人在節目上互動不錯引起熱議，連粉絲都會拱他們是「敬采CP」，此外，林敬倫認為采子頻頻對她放電，加上誤以為對方單身，認為兩人應該極有機會交往，就連林敬倫友人都表示他被電的暈頭轉向，沒想到卻爆出采子不僅介入閨蜜荳荳和何孟遠的感情之外，還已經與邱鋒澤交往1年半，讓林敬倫得知實情後，除了錯愕更是傷神不已，對此經紀人回應：「敬倫跟采子就是隊友間的互動，非常謝謝大家的關心」，否認兩人有曖昧一事。

采子爆出負面腥聞後，從一開始神隱、派媽媽出面到說謊否認，直到被正宮揭發才正式道歉，但仍持續塑造是「被害者」的形象，指稱自己是「不知情」的小三，但因為劈腿隱瞞正牌男友邱鋒澤，讓昔日老闆張暐弘看不下去，才跳出來怒撕采子滿口謊言的假面具。

(中時新聞網)