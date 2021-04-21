4月2日台鐵太魯閣號發生重大事故，交通部長林佳龍為此辭職，19日是林佳龍任內最後一日，交通部為他舉辦惜別會，但場面讓網友傻眼，直呼林佳龍「下台很光榮嗎？」對此，新北市議員葉元之就在臉書預言，表示民進黨想方設法讓林佳龍「風光下台」，未來必有重用，該說法也引發網友討論。

葉元之昨(20)日在臉書中指出，林佳龍的歡送會中，次長們極盡肉麻之能事，把林佳龍形容像個聖人，讓人差點忘了他是因為台鐵重大事故而下台，還以為林佳龍是要出國留學，或是要高升到新的職務；若再加上之前交通部發動各公會慰留林佳龍的戲碼，可以看得出來，林佳龍精心營造一個漂亮的下台身影，以等待下一個更好的位置。

葉元之認為，林佳龍若要選舉，台北市長是一個相對比較可能的位置。雖然贏的機會也不大，但即便輸了，只要輸的漂亮，就可創造政治能量；而民進黨現在一直沒有適當的人選，陳時中已失去新鮮感，民調一直下滑，林佳龍是個奇兵。

此外，葉元之指出，若蘇貞昌下台後，林佳龍去接行政院長，也是不無可能。有人認為，交通部長因政治責任下台，卻高升行政院長，社會觀感不會不佳嗎？「請注意，民進黨可是沒有在理會社會觀感的」。

該文引發網友討論，留言表示「臉皮厚的是沒在怕，看那位丁丁不就這樣嗎」、「根據民進黨的行事風格，不是高升就是錢多的位置」、「市長部長都做不好，回家吃自己啦」、「未來的事，沒有一定，只要臉皮夠厚，誰也說不準」、「走高雄路線，先當行政院副院長也是條路」。

(中時新聞網)