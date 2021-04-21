AZ疫苗自採購以來屢傳爭議，更因施打率低迷面臨28萬劑報廢疑慮；政府為搶救施打率，已將公費疫苗接種對象開放到排序第四：「因特殊情形必要出國者」。國民黨立委吳斯懷擔憂，接下來將輪到排序第五「維持秩安等社會機能」的警察及憲兵，讓他氣憤痛批，國軍屢為錯誤政策承擔，救災與鳳梨之外又恐要挨針，呼籲國防部要硬起來，切勿讓官兵淪為犧牲品。

吳斯懷昨日（20）在臉書發文表示，AZ疫苗因施打率不佳，28萬餘劑的疫苗恐面臨報廢，為此疫情中心加速開放公費疫苗的施打順序，並開放有出國需求的民眾自費接種，目的就是要趕快將這批疫苗消耗完，以免遭到在野黨及民眾的質疑。公費疫苗接種對象現在已經開放到排序第四：「因特殊情形必要出國者」，接下來就是輪到排序第五：「維持秩安等社會機能」的警察及憲兵。然而，當「滯銷」的AZ疫苗「開放」到軍警單位中，原先的美意恐怕將淪為強迫施打的藉口。

不僅如此，吳斯懷質疑，隨著接下來的1000萬劑AZ疫苗陸續到貨，如果施打意願無法提高，勢必會輪到排序第七：「維持國家安全正常運作」的軍人，而軍人承接「滯銷」產品的狀況早已不是一兩天的事，二月份國防部才「鼓勵」國軍所屬伙食團購買鳳梨，難道連人命關天的疫苗也要「鼓勵 （強迫）」施打嗎？

此外，吳斯懷強調，國家每逢重大災害時，國軍總是承擔幾乎所有的救災任務，舉凡地震、水災、搶救生命、疏運災民、送便當、清死豬、死雞、清運垃圾、消毒防疫等，國軍救災理所當然。但災防法第四條規定：「災害防救主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」可見國軍救災只是協助備援角色，然如今卻變成了主要救災部會，且根據法規，國軍如協助地方政府投入救災，中央各部會及地方政府事後仍應負擔相關預算及軍方所花費的救災成本；據統計從民國98年莫拉克風災迄今，各級政府已積欠國軍20億以上，這些預算都要國軍自行吸收相當不合理。

對此，吳斯懷重申：「開放公費接種疫苗本應是政府照顧國人生命健康的美意，政府在『開放』軍警施打疫苗時，應考慮到各類團體間文化的差異性，進而制定各類配套措施，以避免出現為迎合上級，而犧牲下級感受的『逼打』情況發生。」吳更直言：「錯誤的政策不可以由國軍承擔！鳳梨還沒吃完，馬上接著挨針？呼籲國防部要硬起來，切勿讓官兵淪為錯誤政策的犧牲品。」

(中時新聞網)