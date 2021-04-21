美股周二再度收黑，台北股市今(21日)開盤以17282.76點開出，下跌41.11點，台積電開盤599元，再次失守600元，下跌3元，聯發科開盤則重返千元，以1005元開出，中鋼開盤下跌0.6元，開在38.4元，面板雙虎友達、群創以及航運三雄長榮、陽明、萬海仍開高。

因新冠肺炎疫情再起，影響美國航空、嘉年華郵輪等因解封重啟經濟而上揚的旅遊相關個股，使市場對經濟復甦蒙上一層陰影，周二美股持續走跌，道瓊指數收盤下跌256.33點(或0.75%)，收在33821.30點，標普500指數收盤下跌29.78點(或0.72%)，收在4134.94點，那斯達克指數下跌128.50點（或0.92%），收在13786.27點，費城半導體指數終場下跌49.56點(或1.56%)，收在3121.43點。

台股主要ADR漲跌互見，台積電下跌0.39%，聯電下跌0.11%，日月光則上漲1.41%。

台股20日開低走高，終場以17323.87點作收，在尾盤拉抬中鋼、台積電下，指數收在最高點，續創新高，法人表示，近期資金輪動快速，建議投資人不要追高，可布局趨勢成長股，相對比較安全，留意資金何時從傳產移轉回到電子股。

(中時新聞網)