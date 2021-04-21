王國材接任交通部長。（資料照）

行政院19日下午公布新任交通部長由原交通部政務次長王國材接任，民進黨立委陳明文昨(20日)上午在立法院質詢時表示，對王國材個人沒有意見，但他質疑政次負有政治責任，「部長下台，政次升官，這種邏輯我一直想不透！」前民進黨立委沈富雄昨在政論節目中對此表示，「我覺得陳明文質詢是有一點非比尋常」，有一件事情可以證明的是，因陳明文是英系，他敢罵的話，就表示說蔡英文總統對這個任命沒有參與。

陳明文表示，他對王國材個人沒有意見，但至少先代理部長3個月或半年，真找不到適合人選，再來真除，「怎麼會是林佳龍20日下台，行政院19日就宣布王國材接任？」政院這樣安排很奇怪，「蘇內閣這種邏輯我一直想不透。」他說，相信這種安排一定被國民黨罵翻，希望這樣的人事處置要好好檢討。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得陳明文的質詢是有一點非比尋常，因為他質詢不多，但每次都是針對人跟針對事的利益，所以從他質疑政次怎麼可以當部長這件事，因為他可能覺得王國材沒有派系，所以沒有人護航、袒護，也可以說蘇貞昌決定的成分非常大，大概恐怕連去徵詢總統的意見都沒有。

沈富雄進一步指出，有一件事情可以證明，陳明文是英系的立委，「陳敢罵的話，就表示說蔡英文總統對這個任命沒有參與，要不然他不敢罵」。

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(中時新聞網)