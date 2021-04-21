和美F-22拚了 陸殲-20兩年內可換訂製心 09:002021/04/21 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍殲-20戰機2019年10月19日進行掛彈飛行展示的畫面。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-20隱形戰機 訂閱影音： 中時新聞網 解放軍消息人士透露，殲-20「威龍」隱形戰機兩年內可望換上量身訂製的新型發動機。 據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，渦扇-15發動機是專為殲-20而設計，以增進它的機動性和戰力。 節能家電優惠 減稅逼近50億 羅斯福號四進南海 接近台灣西南方 (中時新聞網) #殲20 #F22 #發動機 #渦扇15 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 變身海龍王 陽明愈關漲愈多 04:102021/04/21 財經要聞 班班有冷氣 嘉縣趕發包搶進度 04:102021/04/21 地方新聞 脫碳轉型 將重塑地緣政治格局 04:102021/04/21 焦點新聞 竹市超前部署 將設158個供水站 04:102021/04/21 地方新聞 寇世勳幽默呈現尋常老公觀眾讚「帥100倍」 04:102021/04/21 娛樂新聞 印度飛香港航班53人確診 禁飛14天 04:102021/04/21 焦點新聞 首座三合一企業專網 落腳高雄 04:102021/04/21 財經要聞 百貨母親節加催 下載APP送800元 超級品牌日40品牌3.9折起 04:102021/04/21 焦點要聞 關曉彤沒發文慶生遭疑分手 終曬頭貼頭鹿晗藏真愛密碼閃爆 00:342021/04/21 娛樂 從無到有全自製 陸媒解析山東艦 04:102021/04/21 焦點新聞 竹南廣源科技園區 引用大埔水 04:102021/04/21 地方新聞 軍事熱門新聞 台研製下代新戰機 美專家：抗陸撐不了幾分鐘 - 軍事 大陸試飛員稱 殲20改裝2維噴嘴 性能追上F-22 - 軍事 大陸民間公司展示飛龍2型匿蹤無人機 採飛行翼設計 - 軍事 和美F-22拚了 陸殲-20兩年內可換訂製心 - 空軍 專家：陸003型航母強多了 可匹敵美福特級航母 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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