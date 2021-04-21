殲-20隱形戰機

解放軍消息人士透露，殲-20「威龍」隱形戰機兩年內可望換上量身訂製的新型發動機。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，渦扇-15發動機是專為殲-20而設計，以增進它的機動性和戰力。

(中時新聞網)