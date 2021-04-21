【愛傳媒葉元之專欄】林佳龍4月20日離開交通部長位置了。
19日交通部特別幫林佳龍辦歡送會，次長們極盡肉麻之能事，把林佳龍形容像個聖人，讓人差點忘了他是因為台鐵重大事故而下台，還以為林佳龍是要出國留學，或是要高升到新的職務；若再加上之前交通部發動各公會慰留林佳龍的戲碼，可以看得出來，林佳龍精心營造一個漂亮的下台身影，以等待下一個更好的位置。
這就好比陳其邁，高雄市長一役輸給韓國瑜15萬票，選後頻和貓一起開直播，並展現歌喉，忽然得到「暖男」的稱號，洗白過去罵人「我是你爸爸」的惡劣形象，成功高昇行政院副院長，進而參加高雄市長補選成功。
有人說，林佳龍會去選台中市長，但我認為，機會不高。林佳龍若要再起，絕不能再次失敗，而他去選台中市長，難度很高，因為上次大輸盧秀燕20萬票。
此外，蔡英文也幫林佳龍得罪台中市民，居然跑去跟台中市民說，「你們歉林佳龍一個道歉」，這讓台中市民非常不爽。
若林佳龍參選台中市長，討厭他的人只要發動向林佳龍道歉運動，不斷的向林佳龍道歉，就可以凸顯民進黨踐踏民主的荒謬言行。
林佳龍若要選舉，台北市長是一個相對比較可能的位置。雖然贏的機會也不大，但即便輸了，只要輸的漂亮，就可創造政治能量；而民進黨現在一直沒有適當的人選，陳時中已失去新鮮感，民調一直下滑，林佳龍是個奇兵。
此外，若蘇貞昌下台後，林佳龍去接行政院長，也是不無可能。有人認為，交通部長因政治責任下台，卻高昇行政院長，社會觀感不會不佳嗎？
請注意，民進黨沒有在理會社會觀感，蘇貞昌在輸給侯友宜近30萬票後，還不是去接了行政院長，變成侯友宜的長官。
作者為新北市板橋區市議員
照片來源：作者臉書截圖。
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(中時新聞網)
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