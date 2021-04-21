【愛傳媒葉毓蘭專欄】民進黨政府為了強化後備戰力，立法院就立刻排審國防部組織法、國防部參謀本部組織法及國防部防衛後備動員署組織法等法案。

兩岸戰爭風險提高，國人願意支持國防後備興革，但是後備動員的困境真的是如此嗎？

後備動員的問題是基層資源與人力不足所造成，而不是高層幕僚作業能量不夠，若不能落實全民防衛動員準備法，就算國防部成立防衛後備動員署，現階段全動室面臨跨部會協調的問題就能解決嗎？

4月13日國防部在高雄港區敲鑼打鼓舉行玉山軍艦的下水典禮，臺灣國艦國造又向前跨出一大步，這本應是可喜可賀之事，但是台船提供的玉山軍艦模組化組合的縮時照片，難道這沒有洩密的問題嗎？

回想上個月「青年日報」刊登一位輔導長投稿有關海軍戰車登陸艦外島運補新聞，意外曝光國軍已將中科院自行研發的「被動式雙基雷達車」部署至澎湖，後來國防部在4月9日也表示，海軍執行文宣投稿作業，「確有程序欠當情形」，原因為何？洩密嗎？

反觀，玉山軍艦下水典禮的大內宣，國內媒體大肆報導，還拍攝軍艦的外觀，台船還公布相關軍艦組合的縮時照片，雖然這些只是玉山軍艦的載台照片，但是會不會成為大陸一些作戰評估的考量，間接就可以分析玉山軍艦的艦體構造，找出軍艦構造的弱點，是不是也是洩密？國防部這樣不是就把海軍官兵推上危險火線嗎？

4月14日下午陶德、美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）抵臺訪問，對臺美關係而言，的確是一個重大的進展。但是他們應該不是什麼軍事將領、軍事專家，國防部長和他們見面不談軍售，難道和他們談軍事戰略、軍事交流？

天上掉下來的東西，很少是好東西，依照民進黨政府執政期間的往例，只要美方官員訪臺，這一次又要賣給我們什麼昂貴、過時的裝備嗎？

希望國防部務必要將有限的國防預算，做最好的投資，不要淪為成為美國爸爸的提款機。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)