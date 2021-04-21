36歲趙又廷7年前和大他5歲的大陸女神高圓圓結婚，夫妻倆男帥女美，2019年又生下一女，成為台灣大陸夫妻的幸福典範之一。夫妻倆從婚前就常被人捕獲在機場黏TT道別，狂閃粉紅泡泡，婚後又有人在片場捕獲趙又廷探班愛妻，趁空檔兩人邊聊天邊勾手，可見夫妻倆就算當了爸媽依舊不失熱戀狀態，而趙又廷也曾分享維繫感情秘訣。

趙又廷和高圓圓當年拍攝《搜尋》進而相識相戀，兩人公開戀情後，曾被在大陸機場和台灣高鐵上被媒體捕獲，兩人形影不離約會的模樣總讓人十分羨慕，2014年小倆口甜蜜完婚，2017年趙又廷以《三生三世十里桃花》人氣暴漲，戲中他和楊冪愛的深情浪漫，戲外趙又廷受訪放話，直指：「三生三世都要娶高圓圓」。

據《鏡週刊》報導，趙又廷曾透露維持感情熱度的秘招，除了在忙碌工作中一定要找時間跟對方聯繫、關心對方，也要對彼此有信心，給足空間，相信現在的美好會持續一輩子，兩人平時工作都忙，但都堅持要留時間給對方。高圓圓也透露兩人有默契、三觀相近，她更在受訪時不吝表達對老公的崇拜，說最喜歡的台灣藝人「第一是趙又廷、第二是趙又廷、第一百個還是趙又廷！」

除了夫妻相處融洽外，高圓圓也是公公趙樹海口中的好媳婦，趙樹海先前上節目談兩代同住問題，孫女出生後趙又廷便在趙樹海所住的樓上弄了一間房，平時回到台灣時，只要吃飯時間快到高圓圓就會自己出現，「她只要下來主動開口，我告訴你父母親都是一樣的，妳只要這麼說了，（要不要幫忙）隨便啦！不用不用沒關係。」偶而趙樹海也會主動給媳婦表現機會，家人各盡其職，也會有受到尊重的感覺，讓一旁的寶媽聽了也直呼高圓圓這媳婦真的很完美。

(中時新聞網)