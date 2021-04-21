台北市2位副市長黃珊珊、蔡炳坤屢傳不合，爭搶曝光、內鬥流言不斷，如今再傳出蔡感到不滿、心力交瘁，3周前向市長柯文哲請辭，不過經慰留後，蔡炳坤打消辭意。對此，黃珊珊今早在臉書上開嗆，一年多來媒體只會炒作市府內鬥八卦、挑撥造謠，強調這個國家不缺謠言，過度的政治操作會燒到自己。

黃珊珊表示，從政以來，我就不是一個作秀、耍嘴皮或搶鏡頭的人，更不曾與人交惡為敵，每一天，我連睡覺的時間都很少，更不用說花時間跟人家勾心鬥角了。

黃珊珊直言，一年多來媒體只會炒作市府內鬥八卦、不然就是挑撥造謠，其實我比誰都要冷靜與篤定，做好自己每一天該做的事，相信我該相信的人，堅持我從政的初衷與價值，燃燒生命的每一分鐘，而且每一個幫助過我、與我一起工作打拼的人，都是我深深感恩與珍惜的對象。

「我生過一場病，差點失去了生命」黃珊珊說，我不會浪費時間去計較任何事，我很珍惜可以盡力改變台北的每一天，但顯然我已經站在這個奇妙的政治浪頭上，雖然這個國家從不缺謠言，但是你只要認真多看一眼，就可以分清楚是非黑白，過度的政治操作，是會燒到自己的。

黃珊珊強調，我從政23年了，一直保持不卑不亢、謹守本分，所以才能在混亂的政治環境中堅持做自己，也從不與人為敵但也絕不隨波逐流，堅持理性問政、紮實服務，才能走到今天。

(中時 )