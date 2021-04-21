花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，聯發科第一季智慧機系統級晶片（SoC）出貨強勁、又享Wifi 6產品定價優勢，推估毛利率與營業利益率將報喜，放眼全年，聯發科一面受惠需求大好，更能確保產能供應無虞，營運表現將比同業更加亮眼，調升推測合理股價至1,240元。

聯發科20日在花旗環球觀點加持下，盤中一度收復千元關卡，也帶動電子類股成交比重反彈，資金在電子與傳產中的配重似較過去幾個交易日平衡。外資圈人士認為，電子股想要再現風華，勢必要有主流指標股登高一呼，當台積電較為沉寂，聯發科適時接棒對台股多頭氣氛大大有利。

事實上，外資圈過去一、二個月以來，早已連番啟動對聯發科財務預測上調潮，瑞信、瑞銀、摩根士丹利、廣發與高盛證券，接連將推測合理股價升為1,130～1,362元，進逼里昂的1,450元，但是，受制於資金先前轉向評價低、具通膨題材的傳產股，導致科技股暫失資金寵愛，聯發科股價橫盤整理一段時間，隨法說會進入倒數一周，搭配花旗環球證券登高一呼，資金對聯發科展開波段性提前布局的續航力，值得留意。

徐振志說明，得益於大陸智慧機出貨季增19％、年增100％貢獻，聯發科第一季智慧機SoC出貨量大增，加上Wifi 6晶片定價上揚，以及不斷將高漲的成本轉嫁出去，創造首季營收驚喜。針對獲利表現，外資上調聯發科首季毛利率預期至44.4％，單季每股純益13.52元（含出售廈門星宸科技股權挹注每股純益約3.7元）。

聯發科不僅第一季營運氣色佳，花旗環球看好，在5G智慧機放量、物聯網（IoT）成長、在家工作需求續強，以及特殊應用晶片（ASIC）業務翻揚的帶動下，營收第二季起將逐季增長，基於產能緊俏與成本轉嫁效應，聯發科全年毛利率財測43～44％，目前看來稍嫌保守。

至於聯發科與高通的競爭動態上，徐振志觀察到，高通仍掙扎於從晶圓代工廠獲得充足且穩定SoC狀況中，聯發科依靠台系晶圓代工與封測大廠協助，得以穩定出貨高品質SoC，何況SoC現與不少商品一樣，當處在賣方市場中，也會降低同業間的殺價競爭意願，花旗環球評估，SoC全年報價將會持續走升。

(工商 )