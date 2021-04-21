可成(2474)董事會決議擬配發每股新台幣12元現金股利，高於前一年度的每股10元。可成也規畫2021年至2023年每年預計提供股東每股約10元現金股利，但每一年度最終現金股利配發金額仍需於當年度經由董事會與股東會決議。外資最新報告則認為，2020的配息低於市場預期，規畫未來3年的股利每年10元，對長線投資人是有誘因。不過，目前看不到公司在新事業上有明顯對未來獲利的貢獻。因此給予「減碼」評等，目標價為160元。

可成宣布的股利政策，是繼2016年首次提出5年度（2016年至2020年）每年每股配發現金不低於10元的股利政策後，再一次提出未來幾年股利規畫。不過，可成去年EPS為27.7元，股利配現金12元，相當於配息率只有43%，也低於市場預期。

可成表示，未來將致力於策略轉型，除現有機構平台外，將積極開拓新客戶，同時擴大核心技術應用領域。另將以投資併購作為轉型的主軸，在目前鎖定的5G、車用及醫療3大領域。可成今年第1季營收達126.29億元，年減28.3%，主因不再認列去年處分的泰州廠營收。雖然今年第2季需求略優於第1季，但受到供應鏈缺料影響，可成預期第2季營收將與第1季約略持平。

外資也留意到，可成在3月23日宣布投資Via Surgical，該公司是一家以色列新型手術固定裝置的開發商，至於投資金額並未公布。由於可成至2020年底的帳上現金高達1120億元新台幣，公司未來的轉型規畫也備受關注。

(時報資訊)