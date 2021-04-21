歐股在周二下跌近2%；煙草公司股價拉下英國股市，而許多國家的指數也從疫情前的高點回落。

英國香菸公司英美菸草和帝國菸草(Imperial Brands)皆下跌約7%，英美菸草更創下自去年3月以來最大單日跌幅。美國總統拜登(Biden)行政團隊正考慮對所有在美國販售的香菸要求降低尼古丁含量。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌8.38點或1.90%，為433.80點，進一步從上周五歷史新高大幅回落，亦為今年以來最大單日跌幅。歐股在本月數次突破歷史新高，今年以來上漲9%，廣泛地一致於標普500表現。周二主要次指數皆下跌，今年以來漲勢明顯的旅遊休閒股、銀行股和保險股，周二皆收跌。

英國藍籌FTSE 100指數大跌2%，為近兩個月以來最大百分比跌幅；德國DAX指數跌1.6%；西班牙IBEX指數跌2.9%，為去年12月以來最糟的交易日表現。

美國大型銀行在上周發布豐厚業績之後，投資人正關注大型科股財報，這些科技巨擘在去年協助市場復甦，但在近期表現落後。

BMW跌1.5%。該公司周二發布初步財報，較高的售價和中國強勁需求，讓第一季獲利彈升遠超乎預期。

奧地利感測技術公司奧地利微電子(AMS)大跌13%。交易員援引媒體報導表示，該公司已經失去蘋果部分業務。

丹麥銀行(Danske Bank)跌7.6%。美國和聯邦退休儲蓄投資委員會在丹麥法院對丹麥銀行和其前執行長Thomas Borgen提出鉅額索賠要求。

法國食品集團達能(Danone)跌1.8%。新冠封鎖措施持續降低其瓶裝水和嬰兒食品銷售，讓該集團第一季銷售減少3.3%。

(時報資訊)