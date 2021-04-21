幾天前歐洲足壇出現天搖地動的事件，12支最高等級職業球隊宣佈自組「歐洲超級聯賽(European Super League, 簡稱ESL)」。英超6大名門則全數加入，分別是利物浦、熱刺、切爾西、曼城、曼聯、兵工廠。

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

而歐洲足總(UEFA)主席切費林(Aleksander Ceferin)勃然大怒，批評他們「自私可恥、宛如在足球迷臉上吐口水」，並威脅把參加超級聯賽的球員全部踢出世界盃與歐足賽事！如果真如他所說，那足壇兩大巨星梅西(Lionel Messi)、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)就無法參加世界盃了。

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

但事情不到48個小時，歐洲超級聯賽則又傳出驚天動地的消息，台北時間4/21凌晨，據英國媒體報導，曼城首先宣佈退出這項計畫，而在沒多久後兵工廠、利物浦、熱刺、曼聯也接著退出。此外另一家英超豪門切爾西雖然還沒正式退出，但據傳也已著手準備。

The remaining four English teams have decided to pull out of the Super League.@BBCSport understands a formal announcement will be made this evening.



More to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

而事實上據英國媒體報導，切爾西反而是最先考慮退出的球隊，所以接著他們離開機會也非常大，若英超6強全數退出，就只剩下西甲皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技，義甲尤文圖斯、國際米蘭、AC米蘭六隊，歐超聯賽能否繼續實現計畫出現非常大的障礙，剩下球隊能否繼續支持也打上問號！

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

其實歐洲超級聯賽在2019年就被討論過，利物浦總教練克洛普(Jurgen Klopp)表示反對：「歐冠聯賽就等於是超級聯賽了，我不希望我的球隊每年都要在超級聯賽對決皇馬，誰想連續10年都看相同戲碼？」此外據最新報導，傳出義甲聯賽的AC米蘭也在謹慎考慮退出了！整個聯盟才成立不到48小時就迅速瓦解，令人唏噓。

(中時新聞網)