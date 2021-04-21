藻礁公投日前挾逾70萬份連署送進人選會，擬在8月底舉行公投，近日傳出行政院研擬「三接外推方案」，對此，環保署署長張子敬表示，本案是通過環評的案子，環保署會監督開發單位依環評決議實施，如要有其他變更的措施應依環評法提出申請。

立法院社會利及衛生環境委員會今天要求多個部會針對「智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟」專案報告。

張子敬指出，環保署是環評的主管機關，本案是環評通過的案子，會監督開發單位依環評決議開發，如有其他變更的措施應依環評法提出申請。

(中時 )