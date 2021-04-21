軟性銅箔基板(FCCL)廠-新揚科(3144)前任董事長黃嘉能辭去新揚科董事長及董事，對此，黃嘉能表示，由於與新揚科大股東-日本有澤製作所對新揚科下櫃意見不同，基於對大股東的尊重，因而決定辭去董事長及董事。

5G、電動車等新應用興起，加速各產業整併腳步，新揚科母公司-日本有澤製作所近10年專注佈局電子上游材料領域，目前有澤製作所約60%業務與軟板相關，另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等；而新揚科因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，近兩年投入不少資源開發新產品，包括：應用於手機天線、Type C、USB 4.0及穿戴裝置AR/VR的MPI材料，終端產品也擴增至無線耳機、智慧音箱、藍芽折疊式鍵盤、電動車電池等。

有澤製作所原持有新揚科約52.3%股權，看好軟板產業前景，有澤製作所於去年12月2日宣布以每股價格36元公開收購新揚科發行股權，希望藉由資源整合，強化軟性銅箔基板佈局；截至今年3月，有澤製作所已持有新揚科8503萬4925股，持股比例已拉至約85%，有澤製作所有意儘速將新揚科下市，但黃嘉能認為不宜躁進，理應對全體員工和小股東說明清楚；雙方就此事無法達成共識，黃嘉能因而決定辭去任職六年的董事長和十二年的董事。

黃嘉能表示，目前距離股東會僅2個月時間，董事及董事長任期僅剩2個月，基於對股東的尊重，個人認為下櫃與否應該待股東會改選後，由新任董事會決議，但有澤製作所不願意等待股東會改選後才下櫃，由於雙方無法達成共識，故決定辭去新揚科董事長及董事。

新揚科在黃嘉能辭去董事長及董事職務後，4月20日也公告補選董事長，由劉致宏接任新揚科董事長。

受惠於5G手機換機潮開始顯現，且NB、平板需求延續，新揚科第1季合併營收為7.52億元，年成長31.08%，新揚科預估，今年營收及獲利均會比去年好。

(時報資訊)