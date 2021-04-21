電動車大廠特斯拉近日再傳負面新聞，19日大陸一名張姓女子穿著「煞車失靈」T 恤於上海車展特斯拉展區鬧場，抗議特斯拉煞車系統不佳導致其父親發生車禍，起初大陸特斯拉態度強硬，直說絕不妥協，但昨（20日）深夜敵不過輿論壓力，發聲明致歉，「接下來會即時回應消費者的需求，盡力做改善。」

張女的父親2月駕駛特斯拉時發生追撞事故，導致張女父母受傷入院，張女稱父親踩煞車但沒有反應，指控是特斯拉煞車系統失靈釀禍，特斯拉則表示該車並無煞車紀錄，雙方協調未果，張女多次公開向特斯拉表達抗議。

張女周一（19日）赴上海車展特斯拉展區鬧場，跳上車頂吶喊「特斯拉煞車失靈」抗議，最後因擾亂公共秩序行政拘留5日登上媒體版面，大陸特斯拉隨即發表聲明強調，「如果是特斯拉產品的問題，一定會負責到底，該賠就賠、該罰就罰，但對不合理的要求絕不妥協，同樣是我們的態度。」

特斯拉「不妥協」聲明引發輿論撻伐，加上公司副總陶琳受訪時指稱，近期的負面風波都是張女帶來，質疑張女受人指使，「因為看起來相當專業。」

一連串風波讓特斯拉陷入公關危機，大陸官媒與政府部門紛紛發文批評特斯拉傲慢，昨深夜特斯拉擋不住輿論壓力，發表公開聲明致歉，「我們就未能即時解決車主的問題表達歉意，尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，積極配合相關部門的調查。」

特斯拉也宣布將進行內部審查，以達成消費者及政府對特斯拉的期待，「我們會展開嚴格的自我檢查，對不合理、不符合服務流程的問題進行整理與改善，努力即時回應客戶需求，尊重消費者、尊重市場。」

特斯拉的聲明隨即登上熱搜榜，後續影響有待觀察，但特斯拉近期在全球風波不斷，除鬧場事件外，在美國發生特斯拉2死車禍，疑似是自動駕駛系統失靈釀禍，創辦人馬斯克出面澄清該車並無自動駕駛服務，仍引發外界對特斯拉的質疑，特斯拉周一跌逾3%，周二則小漲0.61%。

(中時新聞網)