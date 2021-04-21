台股站穩1萬7千點，金管會主委黃天牧21日分析台股仍有兩大支撐，一是台股這幾天的交易量都逾4千億元，表示台股資金「動能仍相當豐沛」，其次是第一季上市櫃公司營收有7.09兆元，較去年同期成長25.7％，第一季外銷訂單亦有1,489億美元，同比成長逾42％，表示台灣經濟基本面及上市櫃基本面「相對良好」。

但黃天牧亦強調一大風險，即國際間仍關心全球QE（財政寬鬆）後造成的通膨及相關問題，這是應注意的風險，黃天牧再度提醒投資人「注意風險、審慎投資」。

(工商 )