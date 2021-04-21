性事不合恐影響感情！整形外科醫師賴昕隄在節目上分享，一名近70歲的患者來諮詢私密處整型，表示與男友行房爆痛，因此想動手術加寬，但替患者內診後卻發現私密處不算太緊，因此推測恐與太過乾燥或男友硬度有問題相關，未料患者卻堅絕否認，並以診間設備比喻男友的尺寸，讓醫師一看驚呆。

整形外科醫師賴昕隄在電視節目《醫師好辣》上分享，一名60多歲、快70歲的女患者來諮詢，患者表示，曾生過小孩，後來也做了私密處整型手術，近日遇見人生的第二春，但兩人在性事上出了點問題，行房過程中男方使出渾身解數仍無法進去，讓她擔心自己是否「太小了」，因此想要動手術「加寬」。

賴昕隄聽完後替患者內診，檢查確認女患者的陰道大小和鬆緊度，發現大小約為兩指，其實很正常，算是蠻好的緊實度，不會特別緊，因此不需要開刀。患者聽了卻無奈說，以現在的狀況，她就是沒有辦法做。

對此，賴昕隄也提出其他可能性，指可能是患者私密處太過乾燥或男方硬度不夠，才導致性交困難，如果是乾燥導致，可以透過使用潤滑液或擦荷爾蒙軟膏提升滋潤度。不過患者聽了卻表示，上述的方法她通通都試過，並堅稱不是男友硬度的問題。

賴昕隄表示，患者接著便指著手術台燈說：「賴醫師，我男友就像那一根一樣，真的就像那樣，又是硬的，真的很不舒服、會痛。」患者並透露，她擔心若性事問題不改善，自己的第二春就會葬送於此。

賴昕隄說，聽到這邊她只能建議患者多使用潤滑的東西，並運用成人玩具幫助放鬆，透過類似復健的方式，隔一陣子再試試看，所幸之後患者有找到可行的方式，不需動手術就可以擁有美滿的性生活。

賴昕隄解釋，沒有直接依患者要求動陰道手術，主要是怕尺寸依舊不合，且術後都有1個月的恢復期，須避免激烈性行為，以免傷口裂開，除了患者自身要忍耐之外，男伴也要一起節制。

(中時新聞網)