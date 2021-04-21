女星采子近日被爆與一同參加節目的男星何孟遠搞曖昧，而男方的正牌女友是她的閨蜜荳荳，事後又爆出采子也並非單身，與公司老闆、「狼人殺偶像」邱鋒澤交往1年半，事件瞬間變成複雜的「雙重劈腿」4角關係，如今又爆不只這兩位醉心於她，《全明星》藝人林敬倫也暈船，圈內人士爆料，采子放放電功力之高，能同時保持跟多名男星過從甚密，宛若「女版時間管理大師」。

據《鏡週刊》報導，一名化妝師透露，采子會同時曖昧多人，自己的男性友人也是苦主之一，更直呼她是「了不起的狠角色」，與之相處的男生都覺得采子電力超強，心中忍不住起漣漪，暈船暈得很厲害，但她就是維持著「人人有機會，個個沒把握」的招式，如今又爆出《全明星》林敬倫也是「受害者」。

報導更提及有次潘君侖與林敬倫相約吃飯，兩人就一起跟采子打視訊電話，采子笑問他們怎麼會湊在一起，之後轉個彎問了：「林敬倫你是不是有(弄)妝髮？你們今天去幹嘛？」，他們解釋是要一起工作，采子笑回：「你們一起工作？」直呼很難相信怎會有工作一起找他們兩個，自然又直率的對話方式，看得出來有不錯的感情基礎。

而如今週刊又爆出采子與林敬倫同為藍隊，朝夕相處又會互相打氣，男方私下也會跟采子傳簡訊互相關心，某次比賽時，林敬倫經過采子，按了她肩膀一下，女方乖乖坐下，並伸出右手牽住他，接著給予林敬倫注視的眼神，氣氛曖昧，而林敬倫認為采子頻頻對他放電，又以為她單身，覺得兩人都沒伴，應該有機會，友人也說他被電得暈頭轉向，不料之後爆出采子介入閨蜜荳荳與何孟遠的感情，且有正牌男友邱鋒澤。

(中時新聞網)