53歲資深男星李興文是海軍陸戰隊出身，出道後以拍軍教片走紅，形象端莊嚴謹，但他的大兒子李堉睿2年前為拍YouTube影片，夜闖IKEA做出不雅行為遭到商家提告，最終以18萬元和解，李興文還特地寫1200字長文向大眾致歉；由於自認責無旁貸，他與妻子到寺院短期出家，把頭髮全剃光，希望能得到寬恕。

長子大鬧IKEA過了2年，李興文近日在節目《單身行不行》重提往事，坦言教育方式確實出了問題，他表示自己出身軍人世家，對孩子自然實施軍事教育，只要做錯事就是體罰，像是棒式或跳繩1000下，即便兒子考試成績再好，都不太會誇獎，甚至覺得為什麼不再進步一點，讓孩子們從小就很怕他。

兒子出包後，李興文坦言和妻子大吵一架，他認為自己長期在外拍戲工作，好幾天都不能回家，老婆就應是家庭的重要中心，占的教育比重70%、他則是30%，「我回來大部分都是驗收成果的」；李興文也指出，花了大錢送兒子出國念書，就是期盼望子成龍，但西方國家和台灣的民情有很大的不同，特別是東方世界有較多的倫理道德，兒子長年喝洋墨水，根本不知道夜闖IKEA會造成很大的風波，對此李興文感到慚愧又自責，「我教子無方。」

李興文的心情陷入煩亂，某次接到粉絲的電話，建議他可以跟觀世音菩薩結緣，於是帶著妻子到寺院短期出家2周，除了把頭髮全部理光、受戒，也把手機交出去跟外界斷聯，那次之後他有了新的體悟，對孩子不再只有嚴格管教，願意放下身段開玩笑，兒子看到爸爸的轉變自然跟著改變，還會幫忙做家事。

【單身行不行】兒子脫序惡搞 李興文心碎剃度出家？

(中時新聞網)