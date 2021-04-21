好萊塢知名演員威爾史密斯（Will Smith），曾提名兩座奧斯卡金像獎和五項金球獎，在電影圈擁有不可撼動的地位，他曾力捧大兒子傑登（Jaden Smith），甚至找來成龍和年僅12歲的傑登拍片，一圓兒子的功夫夢，然而如今傑登的近況曝光，走歪的程度卻讓網友都嚇壞。

威爾史密斯過去有意要將傑登帶入電影圈，利用自己豐富的資源，和兒子合拍《當幸福來敲門》，片中動人的父子情在當時獲得好評，傑登也因此爆紅，之後威爾史密斯更讓傑登和武打巨星成龍合作電影《功夫夢》，讓兒子擔任主角，成龍則是主角師父韓大師，電影一上映便造成轟動，成為當周票房冠軍。

經過威爾史密斯的提攜，傑登成為高人氣童星，然而這10年以來，充滿想法的他不走老爸鋪好的星路，接戲有一搭沒一搭，不但越來越少出現在螢光幕前，外型風格也開始轉變為頹廢風，常頂著一頭亂髮和一口爛牙，神情恍惚憔悴，儘管他身材結實，服裝卻十分怪異前衛。

近年來傑登最大的新聞就是宣布出櫃，每當他的近況曝光，總是讓人忍不住感慨，「捧不起來，老爸也放棄了」、「以前過太好，感覺現在眼神中沒有靈魂」、「他真的完全長歪了！」、「感覺已經放棄人生，依靠父母的錢，等待接管財產。」、「現在變得好可怕…」。

(中時新聞網)