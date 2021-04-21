磨床大廠拜大陸等市場訂單顯著增長而回溫，擺脫去年低氣壓目前訂單能見度看到7、8月，加上3月營收年成長近1.6倍，近期股價上漲而遭證交所列為警示股，公佈自結1、2月每股各虧損0.08元，前2個月每股虧損0.16元，3月可望轉虧為盈。

福裕去年營收受疫情影響而縮水，生產未達經濟規模，每股虧損0.51元。今年1、2月本業持續發生虧損，又認列新台幣兌美元匯率大幅升值的匯兌損失，致使前2月又出現虧損。

福裕自結2月營收0.93億元，年增200％，稅前及本期虧損均從去年同期的0.23億元縮減為0.06億元，年成長73％；每股虧損從去年同期0.30元縮減為0.08元，年成長73％。

福裕前2月營收1.71億元，年成長58元，稅前虧損從去年同期0.28億元縮減至0.13億元，年成長53％；本期虧損也從去年同期0.29億元降至0.13億元，年成長55％，每股虧損由去年同期0.37元腰斬至0.16元，年成長0.56％。

福裕表示，福裕3月營收1.79億元，年成長達157.19％，生產達經濟規模；第一季營收3.50億元，年增幅96.83％，加上3月新台幣兌美元匯率比今年初回貶，3月可望轉虧為盈。

(工商 )